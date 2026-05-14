RCB Playoff Qualification Senario: 16 पॉइंट्स के बाद भी क्यों प्लेऑफ से बाहर हो सकती है RCB? क्वालिफिकेशन सिनेरियो देख पीट लेंगे माथा

Royal Challengers Bengaluru Qualification Senario: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने IPL 2026 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अभी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है. RCB ने 13 मई को रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर टॉप स्पॉट हासिल किया. टीमें आमतौर पर आठ जीत और 16 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करती हैं. हालांकि, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अभी भी क्वालीफाई नहीं कर पाई है. प्लेऑफ का इक्वेशन अभी काफी दिलचस्प है, और अगर RCB अपने बाकी दो मैच हार जाती है, तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है.

आईपीएल 2026 प्वाइंट्स टेबल

रैंक टीम मैच जीत हार नेट रन रेट (NRR) अंक 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 12 8 4 +1.053 16 2 गुजरात टाइटंस 12 8 4 +0.551 16 3 सनराइजर्स हैदराबाद 12 7 5 +0.331 14 4 पंजाब किंग्स 11 6 4 +0.428 13 5 चेन्नई सुपर किंग्स 11 6 5 +0.185 12 6 राजस्थान रॉयल्स 11 6 5 +0.082 12 7 दिल्ली कैपिटल्स 12 5 7 -0.993 10 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 11 4 6 -0.198 9 9 मुंबई इंडियंस 11 3 8 -0.585 6 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 11 3 8 -0.907 6

RCB अभी तक क्वालीफाई क्यों नहीं कर पाई है?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरह, गुजरात टाइटन्स भी 16 पॉइंट्स होने के बावजूद प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है, क्योंकि SRH, PBKS, CSK और RR रेस में बनी हुई हैं. अगर RCB अपने बाकी दो मैच हार जाती है और SRH और CSK समेत दूसरी टीमें बेहतर रन रेट के साथ आठ या उससे ज़्यादा मैच जीत जाती हैं तो RCB प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. इसी वजह से, RCB अभी तक क्वालीफाई नहीं कर पाई है और उसके लिए अगले दो मैचों में से कम से कम एक जीतना ज़रूरी होगा.