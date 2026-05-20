IPL 2026: प्लेऑफ से पहले RCB हुई और मजबूत, टीम में लौटेंगे बड़े मैच विनर; बाकी टीमों की बढ़ेगी टेंशन!

Phil Salt RCB Return: आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर चुकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 22 मई को खेलने वाली है. इस मैच में जीत हासिल कर आरसीबी टॉप-2 में अपनी जगह लगभग पक्की करना चाहेगी. मुकाबले से पहले टीम को एक बड़ी खुशखबरी मिली है, जिससे प्लेऑफ से पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दूर होती नजर आ रही है.

चोटों ने बढ़ाई थी टीम की टेंशन

प्लेऑफ में पहुंचने से पहले आरसीबी को दो बड़े झटके लगे थे. टीम के विस्फोटक ओपनर फिल साल्ट और कप्तान रजत पाटीदार चोटिल हो गए थे. खासकर फिल साल्ट की गैरमौजूदगी से टीम की ओपनिंग कमजोर नजर आ रही थी. इससे बल्लेबाजी क्रम का संतुलन भी प्रभावित हुआ था.

रजत पाटीदार की फिटनेस ने बढ़ाया आत्मविश्वास

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले से पहले आरसीबी के लिए राहत की खबर आई है. कप्तान रजत पाटीदार अब पूरी तरह फिट बताए जा रहे हैं और टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं. उनकी वापसी से मध्यक्रम मजबूत होगा और टीम को स्थिरता मिलेगी. पाटीदार की मौजूदगी प्लेऑफ से पहले आरसीबी के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी.

फिल साल्ट की वापसी की उम्मीद

ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक फिल साल्ट भी इसी हफ्ते के अंत तक टीम से जुड़ सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो आरसीबी की ओपनिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी. साल्ट की आक्रामक बल्लेबाजी पावरप्ले में टीम को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाती है.

जैकब बेथेल पर गिर सकती है गाज

फिल साल्ट की वापसी के बाद जैकब बेथेल को प्लेइंग-11 से बाहर किया जा सकता है. बेथेल लगातार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जिससे विराट कोहली पर अतिरिक्त दबाव बना. वहीं टीम मैनेजमेंट के सामने फॉर्म में चल रहे वेंकटेश अय्यर को अंतिम एकादश में फिट करने की चुनौती भी होगी. माना जा रहा है कि रोमारियो शेफर्ड की जगह वेंकटेश को मौका दिया जा सकता है.

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