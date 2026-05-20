Home > क्रिकेट > IPL 2026: प्लेऑफ से पहले RCB हुई और मजबूत, टीम में लौटेंगे बड़े मैच विनर; बाकी टीमों की बढ़ेगी टेंशन!

IPL 2026: प्लेऑफ से पहले RCB हुई और मजबूत, टीम में लौटेंगे बड़े मैच विनर; बाकी टीमों की बढ़ेगी टेंशन!

RCB IPL 2026: मुकाबले से पहले टीम को एक बड़ी खुशखबरी मिली है, जिससे प्लेऑफ से पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दूर होती नजर आ रही है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 20, 2026 5:04:47 PM IST

आरसीबी आईपीएल 2026
आरसीबी आईपीएल 2026


Phil Salt RCB Return: आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर चुकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 22 मई को खेलने वाली है. इस मैच में जीत हासिल कर आरसीबी टॉप-2 में अपनी जगह लगभग पक्की करना चाहेगी. मुकाबले से पहले टीम को एक बड़ी खुशखबरी मिली है, जिससे प्लेऑफ से पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दूर होती नजर आ रही है.

चोटों ने बढ़ाई थी टीम की टेंशन

प्लेऑफ में पहुंचने से पहले आरसीबी को दो बड़े झटके लगे थे. टीम के विस्फोटक ओपनर फिल साल्ट और कप्तान रजत पाटीदार चोटिल हो गए थे. खासकर फिल साल्ट की गैरमौजूदगी से टीम की ओपनिंग कमजोर नजर आ रही थी. इससे बल्लेबाजी क्रम का संतुलन भी प्रभावित हुआ था.

You Might Be Interested In

रजत पाटीदार की फिटनेस ने बढ़ाया आत्मविश्वास

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले से पहले आरसीबी के लिए राहत की खबर आई है. कप्तान रजत पाटीदार अब पूरी तरह फिट बताए जा रहे हैं और टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं. उनकी वापसी से मध्यक्रम मजबूत होगा और टीम को स्थिरता मिलेगी. पाटीदार की मौजूदगी प्लेऑफ से पहले आरसीबी के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी.

फिल साल्ट की वापसी की उम्मीद

ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक फिल साल्ट भी इसी हफ्ते के अंत तक टीम से जुड़ सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो आरसीबी की ओपनिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी. साल्ट की आक्रामक बल्लेबाजी पावरप्ले में टीम को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाती है.

जैकब बेथेल पर गिर सकती है गाज

फिल साल्ट की वापसी के बाद जैकब बेथेल को प्लेइंग-11 से बाहर किया जा सकता है. बेथेल लगातार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जिससे विराट कोहली पर अतिरिक्त दबाव बना. वहीं टीम मैनेजमेंट के सामने फॉर्म में चल रहे वेंकटेश अय्यर को अंतिम एकादश में फिट करने की चुनौती भी होगी. माना जा रहा है कि रोमारियो शेफर्ड की जगह वेंकटेश को मौका दिया जा सकता है.

Virat Kohli: ‘मैं थक चुका था…’, विराट कोहली ने क्यों छोड़ी थी टेस्ट कप्तानी? 1586 दिन बाद बताया दर्द

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026

IPL के एक सीजन में किसने जड़े सबसे ज्यादा छक्के?

May 20, 2026

TMKOC की अभिनेत्रियों के हॉट अवतार

May 20, 2026

गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे

May 19, 2026

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026
IPL 2026: प्लेऑफ से पहले RCB हुई और मजबूत, टीम में लौटेंगे बड़े मैच विनर; बाकी टीमों की बढ़ेगी टेंशन!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026: प्लेऑफ से पहले RCB हुई और मजबूत, टीम में लौटेंगे बड़े मैच विनर; बाकी टीमों की बढ़ेगी टेंशन!
IPL 2026: प्लेऑफ से पहले RCB हुई और मजबूत, टीम में लौटेंगे बड़े मैच विनर; बाकी टीमों की बढ़ेगी टेंशन!
IPL 2026: प्लेऑफ से पहले RCB हुई और मजबूत, टीम में लौटेंगे बड़े मैच विनर; बाकी टीमों की बढ़ेगी टेंशन!
IPL 2026: प्लेऑफ से पहले RCB हुई और मजबूत, टीम में लौटेंगे बड़े मैच विनर; बाकी टीमों की बढ़ेगी टेंशन!