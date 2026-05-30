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GT vs RR Q1 Highlights: गिल के शतक से दहला राजस्थान; GT ने जीता क्वालिफायर-2, अब RCB से खिताबी जंग

Who will win yesterday match: शुभमन गिल के शतक और सुदर्शन के साथ रिकॉर्ड पार्टनरशिप ने पलटा मैच का पास. क्या गुजरात टाइटन्स रच पाएगी इतिहास? जानिए क्वालिफायर-2 की पूरी कहानी...

By: Shivani Singh | Published: May 30, 2026 12:03:05 AM IST

GT vs RR Q1 Highlights: गिल के शतक से दहला राजस्थान; GT ने जीता क्वालिफायर-2, अब RCB से खिताबी जंग


GT vs RR Q1 Highlights: आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 मैच में शानदार क्रिकेट खेलते हुए गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स के सपनों को तोड़कर टाइटल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली. पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने अपने तय 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर कुल 214 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी अपने पिछले चार मैचों में तीसरी बार शतक बनाने से बाल-बाल चूक गए. महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (मुल्लनपुर, न्यू चंडीगढ़) की पिच पर जो बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है गुजरात टाइटन्स के ओपनर्स शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने जबरदस्त सूझबूझ के साथ बैटिंग की. जमीन से सटे हुए शॉट खेलकर, उन्होंने सिर्फ़ 12.5 ओवरों में पहले विकेट के लिए 167 रनों की रिकॉर्ड-तोड़ पार्टनरशिप की और इस तरह मैच के साथ-साथ क्वालिफायर 2 की जीत भी अपने नाम कर ली. GT ने 18.4 ओवरों में ही मैच जीत लिया और इस दौरान उनके सिर्फ़ 3 विकेट गिरे. शुभमन गिल ने अपने IPL करियर का पाँचवाँ शतक जड़ा. वे 53 गेंदों पर 104 रन बनाकर आउट हुए उनकी इस पारी में 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे. IPL 2026 का फ़ाइनल यानी टाइटल के लिए जंग. 31 मई को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में GT और RCB के बीच खेला जाएगा. यह स्टेडियम शुभमन गिल की टीम का होम ग्राउंड भी है. 

शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मैच का पासा पलट दिया

जवाब में, गुजरात टाइटन्स ने बेहद आक्रामक शुरुआत की. शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 167 रनों की तूफ़ानी पार्टनरशिप की, जिससे मैच पूरी तरह से गुजरात के कंट्रोल में आ गया. साई सुदर्शन ने 32 गेंदों पर 58 रन बनाए. उनकी इस पारी में 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। हालाँकि, 13वें ओवर में बृजेश शर्मा की गेंद पर वे ‘हिट-विकेट’ होकर आउट हो गए. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने अपना हमला जारी रखा और राजस्थान के बॉलर्स की जमकर धुनाई की. अपने शतक वाली पारी में, गिल ने 15 चौके और 3 शानदार छक्के जड़े.  

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शुभमन गिल का 5वां IPL शतक

सिर्फ़ 53 गेंदों में 104 रन बनाकर, उन्होंने अपनी टीम की जीत लगभग पक्की कर दी. जोफ़्रा आर्चर ने 15वें ओवर में उन्हें LBW आउट कर दिया, लेकिन तब तक मैच का पलड़ा पूरी तरह से गुजरात के पक्ष में झुक चुका था. मध्यक्रम में वॉशिंगटन सुंदर ने भी सिर्फ़ 9 गेंदों में तेज़ी से 16 रन बनाकर अहम योगदान दिया. इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का गेंदबाज़ी आक्रमण काफ़ी साधारण नजर आया. जोफ़्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा ने एक-एक विकेट लिया फिर भी कोई भी गेंदबाज़ गुजरात के बल्लेबाज़ों पर कोई दबाव नहीं बना पाया. इस जीत के साथ, गुजरात टाइटन्स ने IPL 2026 के फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी और बल्लेबाज़ी ने टीम में नई ऊर्जा भर दी, जबकि राजस्थान रॉयल्स का शानदार सीजन इस हार के साथ ही समाप्त हो गया.

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