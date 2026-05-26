IPL 2026 Qualifier 1: विराट बनाम शुभमन! आज धर्मशाला में मचेगा गदर, आंकड़ों में जानें किसका पलड़ा भारी

IPL 2026 के 70 लीग मैचों के लंबे सफर के बाद टूर्नामेंट अब सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुका है. आज यानी 26 मई को धर्मशाला के मैदान पर क्वालिफायर 1 के महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) की टीमें आमने-सामने होंगी. इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल का टिकट कटाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 के रूप में एक और मौका मिलेगा.

क्रिकेट के नजरिए से तो यह मुकाबला बड़ा है ही, लेकिन फैंस की भावनाओं के लिहाज से यह और भी ज्यादा खास है. यह सिर्फ दो टीमों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ‘किंग’ विराट कोहली और ‘प्रिंस’ शुभमन गिल के बीच का महामुकाबला है. एक तरफ विराट कोहली अपने गजब के कंट्रोल से RCB की पारी को संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ गिल कप्तान और रन-मशीन के रूप में गुजरात की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं. आइए आंकड़ों के चश्मे से देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है.

शुभमन गिल बनाम विराट कोहली: किसका इम्पैक्ट दमदार?

अगर पूरे सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो शुभमन गिल का IPL 2026 का सफर बल्लेबाज और कप्तान दोनों ही रूपों में विराट से आगे नजर आता है. सीजन के मुख्य इम्पैक्ट मॉडल यानी WPA इम्पैक्ट इंडेक्स के मुताबिक, गिल ने 13 मैचों में कुल 2,048.27 इम्पैक्ट पॉइंट्स हासिल किए हैं और वह पूरे सीजन में दूसरे नंबर पर हैं. वहीं, कोहली 14 मैचों में 1,361.53 पॉइंट्स के साथ थोड़ा पीछे हैं.

गिल के कुल पॉइंट्स में से 470.7 पॉइंट्स उनकी कप्तानी के हैं. चूंकि विराट कोहली इस सीजन RCB के कप्तान नहीं हैं, इसलिए उनके खाते में कप्तानी के पॉइंट्स नहीं हैं. लेकिन अगर हम कप्तानी के पॉइंट्स को हटाकर सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर भी दोनों की तुलना करें, तब भी गिल 1,577.57 पॉइंट्स के साथ विराट कोहली पर बढ़त बनाए हुए हैं.

बल्लेबाजी और फॉर्म

इस सीजन में गिल ने अब तक 161.68 के शानदार स्ट्राइक रेट से 616 रन बनाए हैं. दूसरी ओर, विराट कोहली ने 164.31 के थोड़े बेहतर स्ट्राइक रेट से 557 रन जोड़े हैं. भले ही कोहली का स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन रनों के मामले में गिल आगे निकल चुके हैं. गिल की पिछली पांच पारियां कमाल की रही हैं, जिसमें उन्होंने 84, 85 और 63 रन जैसी तीन बड़ी पारियां खेली हैं, जो उनकी खतरनाक फॉर्म की गवाही देती हैं.

पावरप्ले (शुरुआती 6 ओवर) के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच का अंतर ना के बराबर है:

विराट कोहली: 176 गेंदें, 291 रन, स्ट्राइक रेट 165.34

शुभमन गिल: 175 गेंदें, 289 रन, स्ट्राइक रेट 165.14

RCB vs GT: इस सीजन का हेड-टू-हेड मुकाबला

जब IPL 2026 के लीग स्टेज में ये दोनों टीमें आमने-सामने आईं, तो विराट कोहली ने गुजरात के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई थी. गुजरात के खिलाफ खेले दो मैचों में कोहली ने 191.23 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 109 रन (81 और 28 रन की पारियां) बनाए. इसके उलट, गिल ने RCB के खिलाफ 178.57 के स्ट्राइक रेट से 75 रन बनाए. दोनों ही खिलाड़ी दो-दो बार आउट हुए, लेकिन विराट ने गुजरात के खेमे को ज्यादा नुकसान पहुंचाया. इसलिए, इस आपसी लड़ाई में विराट कोहली का पलड़ा भारी रहा है.

कहां पलट सकता है मैच का पासा?

विराट के खिलाफ रणनीति: गुजरात के गेंदबाजों को विराट कोहली को फुल-लेंथ (आगे) गेंदें फेंकने से बचना होगा, क्योंकि इस सीजन में उन्होंने फुल बॉल्स पर जमकर रन बटोरे हैं. उनके खिलाफ सबसे कारगर रणनीति ऑफ-स्टंप के बाहर हार्ड-लेंथ गेंदें डालना होगी, जिससे कोहली सामने शॉट खेलने के बजाय स्क्वायर बाउंड्रीज की तरफ खेलने पर मजबूर हों.

गिल के खिलाफ रणनीति: गुड लेंथ पर ऑफ-स्टंप से थोड़ा बाहर गिरती गेंदों के खिलाफ गिल का रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर रहा है. RCB के गेंदबाजों का मकसद अंधाधुंध विकेट ढूंढना नहीं, बल्कि गिल की शुरुआती 15 गेंदों को जितना हो सके उतना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बनाना होना चाहिए.