बिना मैच खेले ही कैसे फाइनल में पहुंच जाएगी RCB? जानें IPL का खास नियम; शुभमन गिल को लग सकता है झटका

IPL 2026: आईपीएल में लीग स्टेज में टॉप चार टीमों के बीच प्लेऑफ मैच खेले जाते हैं. लीग स्टेज के बाद पॉइंट्स टेबल के आधार पर रैंकिंग तय होती है. क्वालिफायर 1 में टेबल टॉपर और दूसरे नंबर की टीम के बीच मैच होता है. जीतने वाली टीम सीधे फ़ाइनल में पहुँच जाती है. हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में दूसरा मौका मिलता है. क्वालिफायर 2 में, एलिमिनेटर जीतने वाली टीम क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम से भिड़ती है, और जीतने वाली टीम फ़ाइनल में पहुँच जाती है. इस बार, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटन्स, सनराइज़र्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ़ के लिए क्वालिफ़ाई किया है. क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स एक-दूसरे से भिड़ेंगे.

अगर क्वालिफायर 1 कैंसिल हो जाए तो फ़ाइनल में कौन खेलेगा?

अगर लीग स्टेज का कोई मैच बारिश की वजह से धुल जाता है, तो दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट दिया जाता है. हालाँकि, प्लेऑफ़ मैच नॉकआउट मैच होते हैं, इसलिए BCCI ने इन मैचों के लिए अलग नियम बनाए हैं. अगर इन मैचों में पूरा गेम नहीं खेला जाता है, तो हर टीम को कम से कम 5 ओवर का गेम देने की कोशिश की जाती है ताकि नतीजा निकल सके. हालांकि, अगर 5 ओवर भी नहीं खेले जाते हैं, तो मैच कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि BCCI प्लेऑफ़ मैचों के लिए कोई रिज़र्व डे तय नहीं करता है.

IPL प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक, अगर कोई मैच कैंसिल होता है, तो लीग स्टेज पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन वाली टीम को फायदा होता है. इसका मतलब है कि अगर क्वालिफायर 1 मैच कैंसिल होता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि वे लीग स्टेज में टॉप पर रही थी. वहीं, गुजरात टाइटन्स को क्वालिफायर 2 खेलना होगा, जहां फाइनल में पहुंचने के लिए उनके पास एक और मैच होगा.

किसका पलड़ा भारी है?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स हमेशा कांटे की टक्कर में रहती हैं. IPL में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 8 मैच खेले गए हैं, जिसमें दोनों टीमों ने इस दौरान 4-4 मैच जीते हैं. मौजूदा सीज़न में दोनों टीमें दो बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें RCB और गुजरात ने एक-एक बार जीत हासिल की है. इसलिए, फैंस इस मैच में एक कड़े मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं.

लीग स्टेज में कैसा रहा परफॉर्मेंस?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का लीग स्टेज में प्रदर्शन शानदार रहा. टीम ने 14 में से नौ मैच जीते और कुल 18 पॉइंट्स कमाए. इस दौरान उनका नेट रन रेट 0.783 रहा, जो दूसरी टीमों के मुकाबले काफी ज़्यादा है. वहीं, गुजरात टाइटन्स ने भी 14 में से नौ मैच जीते, लेकिन उनका नेट रन रेट लीग स्टेज में दूसरे नंबर पर रहा. गुजरात टाइटन्स का नेट रन रेट 0.695 रहा, जो RCB के मुकाबले कम है.