Bhuvneshwar Kumar vs Siraj Stats: आज धर्मशाला में कौन ढाएगा कहर? RCB के भुवी या GT के सिराज!

IPL 2026 के 70 लीग मैचों के लंबे सफर के बाद टूर्नामेंट अब सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुका है. आज यानी 26 मई को धर्मशाला के मैदान पर क्वालिफायर 1 के महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) की टीमें आमने-सामने होंगी. इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल का टिकट कटाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 के रूप में एक और मौका मिलेगा.

क्रिकेट के नजरिए से तो यह मुकाबला बड़ा है ही, लेकिन फैंस की भावनाओं के लिहाज से यह और भी ज्यादा खास है. जितना अहम बल्लेबाजों का बल्ला है उतना ही गेंदबाजों का रोल भी इस मैच का नतीजा तय करने में सबसे अहम होने वाला है। धर्मशाला की तेज पिचों पर गेंद जब स्विंग होगी, तो पावरप्ले का रोमांच चरम पर होगा। आज का यह मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार और गुजरात टाइटंस (GT) के रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज के बीच भी एक बेहद दिलचस्प जंग है।

भुवी का ‘पर्पल’ सीजन बनाम सिराज की रफ्तार

अगर इस पूरे सीजन के आंकड़ों की तुलना करें, तो भुवनेश्वर कुमार का पलड़ा मोहम्मद सिराज पर पूरी तरह भारी नजर आता है. भुवी इस समय IPL 2026 में पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. उन्होंने 14 मैचों में कमाल की गेंदबाजी करते हुए 24 विकेट अपने नाम किए हैं. उनका गेंदबाजी औसत 18.50 और स्ट्राइक रेट 13.75 का रहा है, जो यह दिखाता है कि वह हर दूसरे ओवर में अपनी टीम को सफलता दिला रहे हैं. इस सीजन उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/23 रहा है.

दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस के मोहम्मद सिराज के लिए यह सीजन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्होंने भी 14 मैच खेले हैं, लेकिन उनके खाते में 17 विकेट आए हैं. सिराज का गेंदबाजी औसत (25.76) और स्ट्राइक रेट (18.00) भुवी के मुकाबले थोड़ा कमजोर है. उनका इस सीजन का बेस्ट प्रदर्शन 3/26 रहा है.

इकॉनमी और रन रोकने की कला

धर्मशाला जैसी छोटी बाउंड्री वाले मैदान पर रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी होता है. इस मोर्चे पर भी भुवनेश्वर कुमार बाजी मारते दिख रहे हैं। भुवी ने इस सीजन में बल्लेबाजों को बांधकर रखा है और महज 8.07 की इकॉनमी से रन दिए हैं. डेथ ओवर्स (आखिरी ओवरों) में उनकी यॉर्कर और नकल बॉल कमाल कर रही हैं.

वहीं, मोहम्मद सिराज इस सीजन में थोड़े महंगे साबित हुए हैं. उनका इकॉनमी रेट 8.58 का रहा है. हालांकि, सिराज का इस्तेमाल गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने ज्यादातर पावरप्ले में किया है, जहां उन्होंने शानदार स्विंग दिखाते हुए इस सीजन में सबसे ज्यादा ‘डॉट बॉल्स’ (बिना रन वाली गेंदें) फेंकने वाले गेंदबाजों में अपनी जगह बनाई है. लेकिन मिडिल और डेथ ओवर्स में वह भुवी जितने असरदार नहीं दिखे हैं.

धर्मशाला में कौन पलटेगा बाजी?

भुवनेश्वर कुमार (RCB): भुवी का अनुभव और नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत गुजरात के टॉप ऑर्डर (खासकर शुभमन गिल) के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. इसके अलावा आखिरी ओवरों में रन रोकने की उनकी कला आरसीबी के लिए ट्रंप कार्ड साबित होगी.

मोहम्मद सिराज (GT): भले ही आंकड़े सिराज के खिलाफ दिख रहे हों, लेकिन धर्मशाला की पिच पर मिलने वाला शुरुआती उछाल सिराज को बेहद खतरनाक बना देता है. अगर सिराज को शुरुआत में ही थोड़ी मदद मिल गई, तो वह अपने दम पर आरसीबी के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस करने का माद्दा रखते हैं.