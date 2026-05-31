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IPL 2026 Purple Cap Winner: रबाडा के सिर सजा पर्पल कैप, भुवी और आर्चर को पछाड़ जीता नंबर-1 का खिताब

IPL 2026 purple cap: पर्पल कैप की रेस हुई खत्म! भुवनेश्वर कुमार और जोफ्रा आर्चर को पछाड़ इस धाकड़ गेंदबाज ने मारी बाजी, चटकाए सबसे ज्यादा विकेट... देखें टॉप-3 की लिस्ट

By: Shivani Singh | Last Updated: May 31, 2026 10:40:23 PM IST

IPL 2026 Purple Cap Winner: रबाडा के सिर सजा पर्पल कैप, भुवी और आर्चर को पछाड़ जीता नंबर-1 का खिताब


आईपीएल 2026 में अपनी रफ्तार और सटीक गेंदबाजी का जलवा बिखेरने वाले गुजरात टाइटंस (GT) के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने पर्पल कैप अपने नाम कर ली है. वह इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. रबाडा ने टूर्नामेंट के 17 मैचों में घातक गेंदबाजी करते हुए कुल 29 विकेट चटकाए.

इस रेस में दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के अनुभवी स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार रहे. भुवी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 16 मैचों में 7.91 की इकोनॉमी से 27 विकेट अपने खाते में जोड़े.

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वहीं, राजस्थान रॉयल्स (RR) के रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर रहे. आर्चर ने अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर 16 मैचों में 25 शिकार किए.

ये भी पढ़े: IPL 2026 Orange Cap: वैभव सूर्यवंशी के नाम हुआ ऑरेंज कैप, 776 रनों के साथ घर ले जाएंगे लाखों रुपये

खबर लगातार अपडेट की जा रही है…

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