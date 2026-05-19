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क्या छीन जाएगी भुवनेश्वर कुमार से पर्पल कैप? पीछे पड़ा है ये खिलाड़ी, यहां देखें टॉप-10 विकेट टेकर की लिस्ट

IPL 2026 Purple Cap: भुवनेश्वर कुमार की पर्पल कैप पर बड़ा संकट मंडरा रहा है. गुजरात का ये घातक गेंदबाज बढ़ा रहा है RCB की टेंशन. देखें टॉप-10 विकेट टेकर्स की पूरी लिस्ट.

By: Shivani Singh | Published: May 19, 2026 4:57:50 PM IST

क्या छीन जाएगी भुवनेश्वर कुमार से पर्पल कैप? पीछे पड़ा है ये खिलाड़ी, यहां देखें टॉप-10 विकेट टेकर की लिस्ट


IPL 2026 में जहां एक तरफ बल्लेबाज चौके-छक्कों की बरसात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजों के बीच पर्पल कैप की जंग अब सच में सांसे रोक देने वाली हो गई है. हर मैच के साथ विकेटों का गणित बदल रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है. इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार 24 विकेट चटकाकर किंग की तरह टॉप पर बैठे हैं लेकिन उनकी यह कुर्सी इतनी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ठीक पीछे गुजरात टाइटंस के रफ्तार किंग कगिसो रबाडा और चेन्नई के युवा सनसनी अंशुल कंबोज लगातार उनके कंधों पर चढ़े हुए हैं. मुकाबला कड़ा है, तो चलिए देखते हैं कि इस समय पर्पल कैप की रेस में टॉप-10 का क्या हाल है.

राजस्थान बनाम लखनऊ मैच से पहले आइए नजर डालते हैं पर्पल कैप की इस कड़े मुकाबले वाली मौजूदा टॉप-10 रैंकिंग पर…

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रैंक खिलाड़ी टीम मैच विकेट इकोनॉमी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
1 भुवनेश्वर कुमार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 24 7.70 4/23
2  कगिसो रबाडा  गुजरात टाइटंस   13 21  9.22 3/25
3 अंशुल कंबोज चेन्नई सुपर किंग्स 13 20 10.23 3/22
4 जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स 12 17 9.09 3/20
5 ईशान मलिंगा सनराइजर्स हैदराबाद 13 17 9.36 4/32
6 प्रिंस यादव लखनऊ सुपर जायंट्स 12 16 8.53 3/32
7 राशिद खान गुजरात टाइटंस 13 16 8.70 4/33
8 कार्तिक त्यागी कोलकाता नाइट राइडर्स 12  16 9.44  3/22
9 मोहम्मद सिराज गुजरात टाइटंस 13     14     8.58     2/23
10 जेमी ओवरटन चेन्नई सुपर किंग्स 10     14     8.89     4/18

Tags: IPL 2026
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