Home > क्रिकेट > Purple Cap updated List: रबाडा ने छीनी नंबर-1 की कुर्सी, लेकिन फाइनल में भुवी पलटेंगे बाजी? पर्पल कैप की रेस हुई बेहद रोमांचक!

Purple Cap updated List: रबाडा ने छीनी नंबर-1 की कुर्सी, लेकिन फाइनल में भुवी पलटेंगे बाजी? पर्पल कैप की रेस हुई बेहद रोमांचक!

Purple Cap updated list after GT vs RR Qualifier 2: पर्पल कैप की रेस में बड़ा उलटफेर, रबाडा ने भुवी को पछाड़ा, लेकिन फाइनल में कौन मारेगा बाजी? जानिए आईपीएल 2026 के 'पर्पल किंग' की पूरी कहानी.

By: Shivani Singh | Last Updated: May 30, 2026 9:23:43 AM IST

Purple Cap updated List: रबाडा ने छीनी नंबर-1 की कुर्सी, लेकिन फाइनल में भुवी पलटेंगे बाजी? पर्पल कैप की रेस हुई बेहद रोमांचक!


गुजरात टाइटंस ने क्वालीफायर-2 के बड़े मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. राजस्थान से मिले 215 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की जीत के हीरो रहे कप्तान शुभमन गिल. गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए महज 53 गेंदों पर 104 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा.

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट पर 214 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. राजस्थान के लिए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 47 गेंदों में 96 रन ठोक दिए, जबकि आखिरी ओवरों में डोनोवन फेरेरा ने भी ताबड़तोड़ कैमियो पारी खेली. गुजरात के लिए कगिसो रबाडा ने शुरुआती सफलताएं दिलाईं, जबकि जेसन होल्डर ने मध्य ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की. एक समय लग रहा था कि राजस्थान और बड़ा स्कोर बनाएगी, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों के सामने उनका यह स्कोर भी छोटा साबित हुआ.

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पर्पल कैप की रेस (Qualifier 2 के बाद)

पर्पल कैप की रेस में भी क्वालीफायर-2 के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नंबर वन की कुर्सी हासिल कर ली है. राजस्थान के खिलाफ मैच में 2 विकेट चटकाकर रबाडा के अब 16 मैचों में 28 विकेट हो गए हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के भुवनेश्वर कुमार, जो लंबे समय से टॉप पर थे, अब खिसककर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। भुवी के नाम 15 मैचों में 26 विकेट हैं, हालांकि उनका इकोनॉमी रेट (8.00) रबाडा से बेहतर है.

राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर 16 मैचों में 25 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर रहे और उनका सफर यहीं समाप्त हो गया. चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज 14 मैचों में 21 विकेट के साथ चौथे और सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा 15 मैचों में 20 विकेट लेकर पांचवें नंबर पर हैं.

Purple Cap updated List: रबाडा ने छीनी नंबर-1 की कुर्सी, लेकिन फाइनल में भुवी पलटेंगे बाजी? पर्पल कैप की रेस हुई बेहद रोमांचक!

नोट: अब जबकि सिर्फ फाइनल मुकाबला बचा है, कगिसो रबाडा के पास भुवनेश्वर कुमार पर केवल 2 विकेट की बढ़त है. ऐसे में फाइनल मैच में इन दोनों दिग्गज गेंदबाजों के बीच पर्पल कैप के लिए असली जंग देखने को मिलेगी.

ये भी पढ़ें: Orange Cap updated List: शुभमन गिल की सेंचुरी से पलटा पासा, ऑरेंज कैप की रेस में मची खलबली; टूट गया वैभव का दिल

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