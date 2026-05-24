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Viral Video: शर्मनाक! इकाना स्टेडियम में हुड़दंगियों ने पार की सारी हदें, चीयरलीडर्स के साथ… पुलिस ने लिया एक्शन

शर्मनाक! पंजाब की जीत और श्रेयस के शतक के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चीयरलीडर्स से बदसलूकी. भड़के फैंस, पुलिस ने तुरंत लिया तगड़ा एक्शन.

By: Shivani Singh | Published: May 24, 2026 12:02:42 PM IST

Viral Video: शर्मनाक! इकाना स्टेडियम में हुड़दंगियों ने पार की सारी हदें, चीयरलीडर्स के साथ… पुलिस ने लिया एक्शन


पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की राह आसान हो गई है. शनिवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) को करारी शिकस्त दी. पंजाब की इस शानदार जीत के हीरो रहे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने एक बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को जीत की दहलीज पार कराई. दूसरी ओर, इस हार के साथ ही लखनऊ सुपर जाइंट्स के नाम इस सीजन की 10वीं हार दर्ज हो गई.

लेकिन, इस मुकाबले के दौरान मैदान के बाहर एक ऐसी अप्रिय घटना घटी जिसने खेल की सुर्खियों का मजा किरकिरा कर दिया. मैच के दौरान कुछ हुड़दंगी फैंस द्वारा चीयरलीडर्स के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया. मामला इतना बढ़ गया कि स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा. स्टेडियम से सामने आए कुछ वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन फैंस को काबू में किया. इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी भी उन फैंस को कड़े लहजे में समझाती और कार्रवाई करती नजर आईं.

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‘हमें इस कड़वे सच को स्वीकार करना होगा’

अगर मैच की बात करें, तो शनिवार रात पंजाब किंग्स के हाथों मिली 7 विकेट की करारी हार के बाद लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने माना कि उनकी टीम के लिए आईपीएल 2026 का यह सीजन बेहद चुनौतीपूर्ण और निराशाजनक रहा. यह लखनऊ का इस सीजन का आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच था.

हार के बाद अपने दिल की बात साझा करते हुए पंत ने कहा कि टीम को इस नतीजे को स्वीकार करना होगा और अब पूरा ध्यान इस सीजन से सीख लेकर भविष्य के लिए एक मजबूत टीम खड़ी करने पर होना चाहिए.

पंत ने कहा, ‘यह एक बेहद मुश्किल दौर है। हमें इस कड़वे सच को स्वीकार करना होगा और अपना सिर ऊंचा रखना होगा. इस सीजन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इसमें कोई शक नहीं है कि यह हमारे लिए एक बेहद कठिन सीजन रहा.’

Tags: IPL 2026
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