Home > खेल > IPL 2026: ऑक्शन के आखिरी दौर में पृथ्वी शॉ को मिला खरीदार, DC ने तरस खाकर अपनी टीम में किया शामिल

IPL 2026: ऑक्शन के आखिरी दौर में पृथ्वी शॉ को मिला खरीदार, DC ने तरस खाकर अपनी टीम में किया शामिल

Prithvi Shaw: IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में भारतीय युवा ओपनर पृथ्वी शॉ को बड़ा झटका लगा. अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाने वाले इस आक्रामक बल्लेबाज को ₹75 लाख की बेस प्राइस होने के बावजूद कोई खरीदार नहीं मिला और वह अनसोल्ड रह गए है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 16, 2025 9:13:07 PM IST

Prithvi Shaw
Prithvi Shaw


IPL 2026 Auction, Prithvi Shaw: बैटर पृथ्वी शॉ तीसरे राउंड में सफल बोली लगी है. उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख रुपये के बेस प्राइस में अपनी टीम से जोड़ा है. वह पहले भी दिल्ली के लिए खेल चुके हैं. IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में भारतीय युवा ओपनर पृथ्वी शॉ को बड़ा झटका लगा. अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाने वाले इस आक्रामक बल्लेबाज को ₹75 लाख की बेस प्राइस होने के बावजूद कोई खरीदार नहीं मिला और वह अनसोल्ड रह गए है. यह बात सभी क्रिकेट फैंस के लिए चौंकाने वाली है जो शॉ की विस्फोटक शुरुआत देने की काबिलियत से वाकिफ है.

You Might Be Interested In

IPL परफॉर्मेंस ग्राफ

पृथ्वी शॉ का IPL करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्होंने अपने करियर की शानदार शुरुआत की थी और उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा स्टार माना जा रहा था. अपनी आक्रामक बैटिंग और निडर अप्रोच के लिए जाने जाने वाले शॉ ने कुछ सीजन में कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस दीं, खासकर पावरप्ले के दौरान टीम को तेज शुरुआत खेलते है.

हालांकि पिछले कुछ सीजन में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. शॉ लगातार बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे है, और उनकी फिटनेस और कंसिस्टेंसी पर सवाल उठाए गए है. जिस आखिरी टीम के लिए वह खेले थे, उसमें उन्हें सीजन के बीच में ही प्लेइंग XI से बाहर कर दिया गया था. उनके खराब फॉर्म और मैदान से बाहर की समस्याओं की वजह से फ्रेंचाइजी ने उन पर बड़ा दांव लगाने से परहेज किया है.

शॉ अनसोल्ड कब हुए?

यह पहली बार नहीं है जब पृथ्वी शॉ को IPL ऑक्शन में निराशा हाथ लगी है. IPL 2024 मेगा ऑक्शन में भी शॉ को कोई खरीदार नहीं मिला था. इस IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में उनकी बेस प्राइस सिर्फ ₹75 लाख थी, लेकिन इतनी कम कीमत पर भी कोई फ्रेंचाइजी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं हुई. लगातार दो ऑक्शन में अनसोल्ड रहना यह दिखाता है कि फ्रेंचाइजी इस युवा बल्लेबाज पर से भरोसा खो रही है. यह शॉ के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्हें अब भविष्य के ऑक्शन में वापसी करने के लिए भारतीय घरेलू सर्किट में शानदार प्रदर्शन करके खुद को फिर से साबित करना होगा.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
IPL 2026: ऑक्शन के आखिरी दौर में पृथ्वी शॉ को मिला खरीदार, DC ने तरस खाकर अपनी टीम में किया शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026: ऑक्शन के आखिरी दौर में पृथ्वी शॉ को मिला खरीदार, DC ने तरस खाकर अपनी टीम में किया शामिल
IPL 2026: ऑक्शन के आखिरी दौर में पृथ्वी शॉ को मिला खरीदार, DC ने तरस खाकर अपनी टीम में किया शामिल
IPL 2026: ऑक्शन के आखिरी दौर में पृथ्वी शॉ को मिला खरीदार, DC ने तरस खाकर अपनी टीम में किया शामिल
IPL 2026: ऑक्शन के आखिरी दौर में पृथ्वी शॉ को मिला खरीदार, DC ने तरस खाकर अपनी टीम में किया शामिल