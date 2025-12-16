Home > खेल > IPL 2026: कौन हैं प्रशांत वीर, जिनकी CSK ने बदल दी किस्मत, खेला बड़ा दांव

IPL 2026: कौन हैं प्रशांत वीर, जिनकी CSK ने बदल दी किस्मत, खेला बड़ा दांव

IPL 2026: उत्तर प्रदेश के युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर को CSK ने 14.20 करोड़ में खरीदकर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी बना दिया. उनकी पावर हिटिंग और स्पिन ने सबका ध्यान खींचा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 16, 2025 7:22:02 PM IST

Prashant Veer
Prashant Veer


IPL 2026: हर IPL मिनी ऑक्शन में कुछ ऐसे नाम सामने आता है जो सबको चौंका देता है. इस बार यह रोल उत्तर प्रदेश के युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर ने निभाया है. 30 लाख रूपये की बेस प्राइस से शुरू होकर प्रशांत को चेन्नई सुपर किंग्स से रिकॉड तोड़ बोली मिली है. जिन्होंने उन्हें 14.20 करोड़ रूपया में खरीदा है. इसके साथ ही वह IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गया है. 20 साल के यह खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश के लिए खेलते है, वे बहुत कम समय में अपना नाम बनाया है. यह बाएं हाथ का खिलाड़ी अपनी पावर-हिटिंग और कसी हुई स्पिन बॉलिंग के लिए जाना जाता है. यही वजह थी कि मिनी-ऑक्शन के दौरान कई टीमें उनमें दिलचस्पी ले रही थीं, और बोली जल्दी ही बढ़ गई है.

शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स ने की

प्रशांत वीर के लिए बोली की शुरूआत लखनऊ सुपर जायंट्स ने की. इसके बाद मुंबई इंडियंस ने बोली बढ़ाई, लेकिन वे जल्द ही दौड़ से बाहर हो गए. फिर चेन्नई सुपर किंग्स मैदान में उतरी और बोली को और आगे बढ़ाया. चार करोड़ रुपये तक पहुंचने के बाद लखनऊ भी पीछे हट गया. इसके बाद चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के बीच कड़ी टक्कर हुई है. राजस्थान के पीछे हटने के बाद, सनराइजर्स हैदराबाद बोली में शामिल हो गई है. हैदराबाद और चेन्नई के बीच एक लंबी बोली की जंग चली, जो 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई. आखिरकार, CSK ने 14.20 करोड़ रुपये की विनिंग बोली लगाई और प्रशांत को अपनी टीम में शामिल कर लिया है.

शानदार घरेलू रिकॉर्ड

प्रशांत वीर की घरेलू रिकॉर्ड भी काफी प्रभावशाली है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाया है. और गेंद से भी महत्वपूर्व योगदान दिया है. वह उत्तर प्रदेश T20 लीग में ‘इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन’ थे. जहां उन्होंने बल्ले और गेंद दोंनो से प्रभावित किया है. इस युवा ऑलराउंडर ने पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने और MS धोनी के साथ समय बिताने की इच्छा जताई है. अब उनका सपना सच होने वाला है. CSK कैंप में शामिल होकर प्रशांत वीर को बड़े मंच पर खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा.

