पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम कौन? वैभव सूर्यवंशी के मैक्सिम की संख्या सुन पकड़ लेंगे माथा

Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026IPL 2026 के लीग स्टेज के मैच खत्म हो चुके हैं. अब प्लेऑफ का टाइम है जिसका पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स के बीच 26 मई को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा. इस मैच से पहले, लीग स्टेज के एक खास रिकॉर्ड के बारे में जानें. हम आपको बताने जा रहे हैं कि IPL 2026 में पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के किस टीम ने लगाए हैं. हैरानी की बात है कि वैभव सूर्यवंशी अकेले तीन टीमों को लीड कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने कितने छक्के लगाए हैं.

सिक्सर किंग हैं वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली अकेली टीम हैं. यह धमाकेदार बाएं हाथ का ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट में भी टॉप पर है. सूर्यवंशी ने अब तक 14 मैचों में 53 छक्के लगाए हैं. अभिषेक शर्मा 43 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड से सिर्फ सात छक्के दूर हैं. 7 छक्के मारकर वह क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

क्रम टीम/खिलाड़ी पावरप्ले में छक्कों की संख्या 1 राजस्थान रॉयल्स 65 2 सनराइजर्स हैदराबाद 55 3 लखनऊ सुपर जायंट्स 50 4 मुंबई इंडियंस 49 5 पंजाब किंग्स 48 6 चेन्नई सुपर किंग्स 38 7 वैभव सूर्यवंशी 37 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 35 9 गुजरात टाइटंस 31 10 दिल्ली कैपिटल्स 28

राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ़ में पहुंची

राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2026 के प्लेऑफ़ के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है. टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को हराकर पॉइंट्स टेबल में चौथा स्थान हासिल किया. सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं. उन्होंने इस सीज़न में 41.64 की औसत से 583 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 232 से ज़्यादा है. राजस्थान रॉयल्स अब 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइज़र्स हैदराबाद का सामना करेगी. यह मैच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा.

सनराइज़र्स हैदराबाद पलड़ा भारी

सनराइज़र्स हैदराबाद का राजस्थान रॉयल्स पर पलड़ा भारी है. हैदराबाद ने इस सीज़न में दोनों मैचों में राजस्थान रॉयल्स को एकतरफ़ा हराया है. हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए मैच में सनराइज़र्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हराया. इसके बाद 25 अप्रैल को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में हुए मैच में राजस्थान को हैदराबाद ने 5 विकेट से हरा दिया.