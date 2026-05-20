IPL 2026 Updated Points Table: वैभव के तूफान से हिली लखनऊ; ऑरेंज-पर्पल कैप लिस्ट में मची खलबली, देखें पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल

मंगलवार की रात राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के नाम रही. शुरुआत थोड़ी धीमी रही एक समय वो 12 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के गेंदबाजी आक्रमण के परखच्चे उड़ा दिए. वैभव ने महज़ 38 गेंदों में 93 रनों की आतिशबाज़ी कर राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से एक धमाकेदार जीत दिला दी. इस जीत के साथ ही राजस्थान ने प्लेऑफ़ की रेस में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है.

अब राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ़ का टिकट पक्का करने के लिए अपने आखिरी लीग मैच में खराब फॉर्म से जूझ रही मुंबई इंडियंस को हराना होगा.

IPL 2026: पॉइंट्स टेबल का ताज़ा हाल

लखनऊ पर राजस्थान की शानदार जीत के बाद पॉइंट्स टेबल का समीकरण काफी दिलचस्प हो गया है. ऊपर की टॉप-3 टीमें पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं, जिसका मतलब है कि चौथे स्पॉट के लिए चार टीमों के बीच कांटे की टक्कर है. हालांकि, मंगलवार की जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स बाकी तीन टीमों को पछाड़कर इस रेस में सबसे आगे निकल गई है.

ऑरेंज कैप की रेस

लखनऊ के खिलाफ खेली गई इस तूफानी पारी के बाद वैभव सूर्यवंशी अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर पहुंच गए हैं.

पर्पल कैप की रेस

गेंदबाजी में आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार चमचमाती पर्पल कैप के साथ सबसे आगे चल रहे हैं.

वैभव के आगे बौना साबित हुआ 221 का टारगेट

मंगलवार को मैदान पर एक बार फिर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का जादू सिर चढ़कर बोला. उन्होंने अपनी 38 गेंदों में 93 रनों की पारी के दौरान 10 गगनचुंबी छक्के जड़े. उनके बल्ले की रफ्तार और कमाल के रिफ्लेक्सेस को देखकर हर कोई हैरान रह गया. अगले महीने सीनियर भारतीय टीम के साथ डबलिन (आयरलैंड) के दौरे पर जाने के लिए तैयार वैभव भले ही अपने तीसरे आईपीएल शतक से सिर्फ 7 रन से चूक गए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने मैच को पूरी तरह एकतरफा कर दिया था.

इससे पहले, लखनऊ सुपर जायंट्स ने मिच मार्श की 57 गेंदों में 96 रनों की शानदार पारी की बदौलत 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. लग रहा था कि यह रनचेज राजस्थान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन वैभव के तूफान के आगे 221 रनों का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य भी बेहद आसान नजर आया और राजस्थान ने 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.