IPL 2026 Points Table: MI vs PBKS मैच के बाद अंक तालिका का हाल, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?

IPL 2026 points table list: मुंबई इंडियंस के हाथों मिली 6 विकेट की हार पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही. यह पंजाब की लगातार 5वीं हार है और अब उनकी प्ले-ऑफ की राह मुश्किलों के घेरे में आ गई है. अगर आज चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा देती है, तो पंजाब टॉप-4 की लिस्ट से बाहर होकर सीधे 5वें स्थान पर खिसक जाएगी.
IPL 2026 अंक तालिका: पंजाब की मुश्किलें बढ़ीं
MI की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल का समीकरण काफी दिलचस्प हो गया है. RCB 16 अंकों के साथ टॉप पर बरकरार है, जबकि पंजाब 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर लटकी हुई है.
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|NRR
|अंक
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|12
|8
|4
|0
|+1.053
|16
|2
|गुजरात टाइटंस
|12
|8
|4
|0
|0.551
|16
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|12
|7
|5
|0
|0.331
|14
|4
|पंजाब किंग्स
|12
|6
|5
|1
|0.355
|13
|5
|चेन्नई सुपर किंग्स
|11
|6
|5
|0
|0.185
|12
|6
|राजस्थान रॉयल्स
|11
|6
|5
|0
|0.082
|12
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|12
|5
|7
|0
|-0.169
|10
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|10
|4
|5
|1
|-0.169
|9
|9
|मुंबई इंडियंस
|12
|4
|8
|0
|-0.504
|8
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|11
|3
|8
|0
|-0.907
|6
ऑरेंज कैप: क्लासेन का दबदबा जारी
बल्लेबाजी की बात करें तो हेनरिक क्लासेन अभी भी 508 रनों के साथ गद्दी संभाले हुए हैं. विराट कोहली तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए हैं.
- हेनरिक क्लासेन (SRH): 508 रन
- साई सुदर्शन (GT): 501 रन
- विराट कोहली (RCB): 484 रन
- अभिषेक शर्मा (SRH): 481 रन
- केएल राहुल (DC): 477 रन
पर्पल कैप: भुवी नंबर-1 पर बरकरार
गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार (जो अब RCB की जर्सी में हैं) 22 विकेटों के साथ सबसे आगे हैं. गुजरात के कगिसो रबाडा ने हैदराबाद के खिलाफ 3 विकेट लेकर लंबी छलांग लगाई है और अब वे दूसरे नंबर पर आ गए हैं.
- भुवनेश्वर कुमार (RCB): 22 विकेट
- कगिसो रबाडा (GT): 21 विकेट
- अंशुल कंबोज (CSK): 19 विकेट
मैच का हाल: तिलक वर्मा का तूफान और पंजाब की पस्त हालत
मैच में रोमांच की कोई कमी नहीं थी. पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. प्रभसिमरन सिंह ने शानदार अर्धशतक जड़ा, लेकिन एक वक्त पर पंजाब का मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। स्कोर 107/2 से सीधा 140/7 हो गया.
अंत में अजमतुल्लाह उमरजई ने महज 17 गेंदों पर 38 रन कूटकर पंजाब को 200 के पार पहुँचाया. लगा था कि पंजाब जीत जाएगी, लेकिन तिलक वर्मा के इरादे कुछ और ही थे. तिलक ने 75 रनों की आतिशी पारी खेलकर मुंबई को एक आसान जीत दिला दी और पंजाब के हाथ लगी तो बस एक और हार