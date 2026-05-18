Home > क्रिकेट > 8 मैच, 7 दावेदार, 3 सीट खाली… प्लेऑफ की रेस में रोमांच जारी, RR की हार के बाद क्या हैं समीकरण?

8 मैच, 7 दावेदार, 3 सीट खाली… प्लेऑफ की रेस में रोमांच जारी, RR की हार के बाद क्या हैं समीकरण?

IPL 2026 Points Table Update: राजस्थान रॉयल्स पर दिल्ली कैपिटल्स की जीत के बाद सीएसके के लिए प्लेऑफ की राह आसान हो गई है. अब सीएसके को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बाकी दोनों मैच जीतने होंगे. साथ ही नेट रन रेट अच्छा बनाकर रखना होगा.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 18, 2026 10:45:31 AM IST

आईपीएल 2026 प्वाइंट्स टेबल.
आईपीएल 2026 प्वाइंट्स टेबल.


IPL 2026 Points Table Update: आईपीएल 2026 का लीग स्टेज अपने आखिरी हफ्ते में पहुंच गया है. अब लीग स्टेज में सिर्फ 8 मैच बाकी हैं, जबकि प्लेऑफ में 3 स्पॉट बाकी हैं. रविवार (17 मई) को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली. वहीं, पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई. आरसीबी की जीत से राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ के दरवाजे खुल गए हैं.

हालांकि रविवार की शाम को खेले गए मैच में राजस्थान को दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा. इसके चलते राजस्थान की टीम एक पायदान खिसककर छठे  नंबर पर आ गई. दिल्ली कैपिटल्स की जीत से सीएसके को भारी फायदा हुआ है. सीएसके प्वाइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच गई है. देखें समीकरण…

You Might Be Interested In

CSK के लिए प्लेऑफ की राह आसान

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम प्वाइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर पहुंच गई है. सीएसके को 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार का सामना करना पड़ा है. फिलहाल सीएसके के पास 12 प्वाइंट्स हैं, जबकि उनके पास 2 मैच बाकी हैं. अगर सीएसके अपने अगले 2 मैच जीत लेती है, तो 16 प्वाइंट्स के साथ क्वालीफाई कर सकती है. हालांकि राजस्थान रॉयल्स के पास भी 2 मैच जीतकर 16 अंकों तक पहुंचने का मौका है. अगर ये दोनों टीमें 16-16 प्वाइंट्स तक पहुंच जाती हैं, तो फिर नेट रन रेट के आधार पर क्वालीफिकेशन तय होगा. राजस्थान की टीम अभी प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है. राजस्थान को 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार मिली है.

ये भी पढ़ें: आज हारे तो सब खत्म! प्लेऑफ की आखिरी उम्मीद बचाने उतरेगी चेन्नई, चेपॉक के चक्रव्यूह में फंसेगी ‘ट्रेवि-शेक’ की जोड़ी?

टॉप-4 में कौन?

टॉप-4 की बात करें, तो आरसीबी ने पहले नंबर पर कब्जा जमाया हुआ है. आरसीबी के पास 18 प्वाइंट्स हैं. उन्हें 13 मैचों में 9 जीत और 4 हार मिली है. वहीं, गुजरात टाइटंस 16 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद 14 प्वाइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है. हैदराबाद को 12 मैचों में 7 जीत और 5 हार मिली है. इसके अलावा चौथे नंबर पर पंजाब किंग्स है, जिनके पास 13 अंक है. पंजाब को 13 मैचों में 6 जीत 6 हार मिली है. अब पंजाब के पास सिर्फ 1 मैच बाकी है, जिसे जीतकर भी प्लेऑफ का टिकट कंफर्म नहीं होगा. पंजाब की टीम अधिकतम 15 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है, जिस पर क्वालीफिकेशन पक्का नहीं है.

ये टीमें हुईं बाहर

मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स ऑफिशियली आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं. इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ में जाने के चांसेस भी काफी कम हैं. ऐसे में इन दोनों टीमों को भी टू्र्नामेंट से बाहर ही माना जा रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आरसीबी के अलावा प्लेऑफ में जाने वाली अन्य 3 टीमें कौन सी होंगी.

Tags: CHENNAI SUPER KINGSIPL 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026

भारत की बेशकीमती धरोहरें, जो विदेशों में हैं कैद

May 17, 2026

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026
8 मैच, 7 दावेदार, 3 सीट खाली… प्लेऑफ की रेस में रोमांच जारी, RR की हार के बाद क्या हैं समीकरण?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

8 मैच, 7 दावेदार, 3 सीट खाली… प्लेऑफ की रेस में रोमांच जारी, RR की हार के बाद क्या हैं समीकरण?
8 मैच, 7 दावेदार, 3 सीट खाली… प्लेऑफ की रेस में रोमांच जारी, RR की हार के बाद क्या हैं समीकरण?
8 मैच, 7 दावेदार, 3 सीट खाली… प्लेऑफ की रेस में रोमांच जारी, RR की हार के बाद क्या हैं समीकरण?
8 मैच, 7 दावेदार, 3 सीट खाली… प्लेऑफ की रेस में रोमांच जारी, RR की हार के बाद क्या हैं समीकरण?