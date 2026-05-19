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IPL Playoffs की रेस हुई दिलचस्प, तीन टीमें प्लेऑफ में; चौथे स्थान के लिए पांच टीमों में जबरदस्त जंग

IPL Playoffs Scenario: सोमवार को खेले गए मुकाबले के बाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों की संख्या तीन हो गई है. अब सिर्फ एक स्थान बाकी है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 19, 2026 3:53:04 PM IST

IPL 2026 पॉइंट्स टेबल
IPL 2026 पॉइंट्स टेबल


IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 (IPL 2026) अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है. सोमवार को खेले गए मुकाबले के बाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों की संख्या तीन हो गई है. अब सिर्फ एक स्थान बाकी है, जिसके लिए पांच टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. हर मैच के साथ अंक तालिका का समीकरण बदल रहा है, जिससे टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ गया है.

RCB, गुजरात और हैदराबाद ने बनाई जगह

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी और फिलहाल 18 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है. इसके बाद गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने भी अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली है. दोनों टीमों के पास 16-16 अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण गुजरात दूसरे स्थान पर है, जबकि हैदराबाद तीसरे नंबर पर बना हुआ है.

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चौथे स्थान के लिए पांच टीमों में जंग

अब प्लेऑफ के आखिरी स्थान के लिए पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला है. पंजाब फिलहाल चौथे स्थान पर मौजूद है, लेकिन उसकी स्थिति अभी सुरक्षित नहीं मानी जा सकती. आने वाले मुकाबले तय करेंगे कि कौन सी टीम अंतिम चार में पहुंचेगी और किसका सफर यहीं समाप्त होगा.

मुंबई और लखनऊ का सफर खत्म

मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम इस सीजन प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं. मुंबई अंक तालिका में नौवें और लखनऊ दसवें स्थान पर है. हालांकि दोनों टीमों के दो-दो मुकाबले अभी बाकी हैं, लेकिन वे अब अंतिम चार की रेस में वापसी नहीं कर सकतीं. यह सीजन दोनों फ्रेंचाइजी के लिए निराशाजनक रहा.

राजस्थान के लिए अहम मुकाबला

राजस्थान रॉयल्स (RR) के पास प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत करने का बड़ा मौका है. टीम का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होना है. राजस्थान फिलहाल 12 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है. अगर टीम यह मैच जीत जाती है तो सीधे टॉप-4 में पहुंच जाएगी. हालांकि केवल इस जीत से प्लेऑफ की सीट पक्की नहीं होगी, लेकिन टीम की संभावना काफी मजबूत हो जाएगी.

आखिरी मैच तक जारी रह सकता है सस्पेंस

मौजूदा समीकरणों को देखकर लगता है कि प्लेऑफ की चौथी टीम का फैसला लीग स्टेज के आखिरी मुकाबलों तक जाएगा. नेट रन रेट, जीत-हार और बाकी मैचों के परिणाम प्लेऑफ की तस्वीर तय करेंगे. यही वजह है कि आने वाले सभी मुकाबले बेहद अहम और रोमांचक माने जा रहे हैं.

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