IPL 2026: MI को हराकर RCB बनी नंबर-1, प्वाइंट्स टेबल में उलटफेर, प्लेऑफ की रेस में कौन?

IPL 2026 Points Table: IPL 2026 के 54वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) को रोमांचक मैच में हरा दिया. इसी जीत के साथ आरसीबी की टीम प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है. मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने प्लेऑफ की ओर करीब पहुंच गई है. आरसीबी के पास 11 मैचों में 14 प्वाइंट्स हो गए हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है. मुंबई को 11 मैचों में सिर्फ 3 जीत मिली है, जबकि 8 का सामना करना करना पड़ा है. मुंबई की हार के आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो गई है. 10 मई को दोपहर में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स हराकर प्लेऑफ हराकर प्लेऑफ की ओर कदम बढ़ाया है.

टॉप-4 में कौन सी टीमें?

आईपीएल के 19वें सीजन में अब कुछ ही मुकाबले बचे हैं. ऐसे में प्लेऑफ की रेस काफी रोमांचक हो गई है. फिलहाल आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे हैं. आरसीबी, हैदराबाद और गुजरात के खाते में 11-11 मैचों के बाद 14-14 प्वाइंट्स हैं. हालांकि आरसीबी का नेट रन रेट बेहतर है, जिसके चलते पहले स्थान पर मौजूद है. वहीं, हैदराबाद दूसरे नंबर पर और गुजरात तीसरे नंबर पर है. इसके अलावा चौथे नंबर पंजाब किंग्स की टीम है, जिनके पास 13 प्वाइंट्स हैं. पंजाब ने 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 जीत और 3 हार मिली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है.

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CSK-RR प्लेऑफ की रेस में

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक कुल 11 मैच खेले हैं, जिनमें 6 जीत और 5 हार मिली है. इसी के साथ सीएसके के खाते में कुल 12 प्वाइंट्स हैं. सीएसके के पास अभी 3 मैच में बाकी हैं. अगर चेन्नई इन सभी मैचों में जीत हासिल करती है, तो 18 प्वाइंट्स के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. फिलहाल सीएसके प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 जीत और 5 हार मिली है.

राजस्थान की टीम छठे पायदान पर है. राजस्थान रॉयल्स के पास भी अभी 3 मैच बाकी हैं, जिन्हें जीतकर प्लेऑफ का टिकट मिल सकता है. हालांकि अगर चेन्नई और राजस्थान अपने बाकी 3 मैचों में 2-2 मुकाबले जीत जाते हैं, तो उनके पास 16-16 प्वाइंस हो जाएंगे. उनके अलावा अन्य टीमें भी 16 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती हैं. ऐसे में बेहतर नेट रन रेट वाली टीम को प्लेऑफ में एंट्री मिलेगी.