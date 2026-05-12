IPL 2026 Points Table: टॉप 2 में RCB-SRH, दिल्ली 7वें नंबर पर पहुंची, देखें कौन सी टीम किस नंबर पर

IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में प्लेऑफ की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. 11-11 मैचों के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 14 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज है. टीम का नेट रन रेट 1.103 है, जो इस समय सभी टीमों में सबसे बेहतर है. सनराइजर्स हैरेटाबाद और गुजरात टाइटंस भी 14-14 अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं. सनराइजर्स हैरेटाबाद का नेट रन रेट 0.737 है, जबकि गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट 0.228 है. इन तीनों टीमों ने सात-सात मुकाबले जीते हैं और चार-चार मैच गंवाए हैं. ऐसे में इनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है.

पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. टीम ने छह मुकाबले जीते हैं, चार हारे हैं और एक मैच बिना परिणाम के समाप्त हुआ. पंजाब का नेट रन रेट 0.428 है. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के 12-12 अंक हैं. बेहतर नेट रन रेट के कारण चेन्नई पांचवें स्थान पर है, जबकि राजस्थान छठे स्थान पर मौजूद है. चेन्नई का नेट रन रेट 0.185 और राजस्थान का 0.082 है. दोनों टीमों के बीच अंतिम चार में जगह बनाने की होड़ बेहद रोमांचक बनी हुई है.

दिल्ली और कोलकाता की उम्मीदे

दिल्ली कैपिटल्स 10 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 9 अंकों के साथ आठवें स्थान पर मौजूद है. दोनों टीमों की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी कायम हैं, लेकिन अब उन्हें अपने शेष मुकाबलों में जीत रेट्ज करनी होगी. 10 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 9 अंकों के साथ आठवें स्थान पर मौजूद है. दोनों टीमों की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी कायम हैं, लेकिन अब उन्हें अपने शेष मुकाबलों में जीत रेट्ज करनी होगी.

मुंबई और लखनऊ का सफर खत्म