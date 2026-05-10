Home > खेल > IPL 2026: GT की जीत से प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल, RR टॉप-4 से बाहर, इन टीमों को भी नुकसान

IPL 2026: GT की जीत से प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल, RR टॉप-4 से बाहर, इन टीमों को भी नुकसान

IPL 2026 Points Table Update: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत के बाद गुजरात की टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. वहीं, राजस्थान की टीम टॉप-4 से बाहर हो गई है. देखें अपडेट...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 10, 2026 10:32:16 AM IST

IPL 2026 लेटेस्ट प्वाइंट्स टेबल.
IPL 2026 लेटेस्ट प्वाइंट्स टेबल.


IPL 2026 Points Table Update: IPL 2026 के 52वें मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को बड़े अंतर से हरा दिया. शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात ने राजस्थान के खिलाफ 77 रनों से जीत दर्ज की. गुजरात की इस बड़ी जीत के बाद प्वाइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है. गुजरात टाइटंस प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर से सीधे दूसरे पायदान पर आ गई है. गुजरात के खाते में 14 प्वाइंट्स हो गए हैं.

वहीं, राजस्थान रॉयल्स टॉप-4 से ही बाहर हो गई है. राजस्थान की इस हार का नुकसान पंजाब किंग्स और आरसीबी को भी उठाना पड़ा है. पंजाब किंग्स दूसरे नंबर पर से तीसरे पर आ गई है, जबकि आरसीबी चौथे स्थान पर खिसक गई है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अभी भी पहले नंबर पर काबिज है. हैदराबाद के पास भी 14 अंक है.

You Might Be Interested In

प्वाइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर

गुजरात टाइटंस की टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. गुजरात को 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार मिली है. फिलहाल उनके खाते में 14 प्वाइंट्स हैं. वहीं, पहले नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद काबिज है, जिन्हें 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार मिली है. हैदराबाद के खाते में भी 14 प्वाइंट्स है, लेकिन उनका नेट रन रेट गुजरात से बेहतर है. फिर तीसरे नंबर पर आती है पंजाब किंग्स, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं. इसमें पंजाब को 6 जीत और 3 हार मिली है, जिसके बाद उनके खाते में 13 अंक हैं.

ये भी पढ़ें: Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

इसके बाद चौथे नंबर पर आरसीबी का नंबर आता है. आरसीबी ने 10 मैच खेले हैं, जिनमें 6 जीत और 4 हार मिली है. आरसीबी के खाते में 12 प्वाइंट्स हैं. वहीं, राजस्थान रॉयल्स मैच हारने के बाद चौथे नंबर पर 5वें पायदान पर खिसक गई है. राजस्थान ने अभी तक 11 मैच खेल लिए हैं, जिनमें 6 जीत और 5 हार मिली है. फिलहाल राजस्थान के खाते में 12 प्वाइंट्स हैं.

कैसे रहा मुकाबला?

मैच की बात करें, तो गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. शुभमन गिल ने 84 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसके साथ साईं सुदर्शन  का भी अर्धशतक आया. इसके बाद वाशिंग्टन सुंदर ने भी 20 गेंदों पर 37 रन की असरदार पारी खेली. इसके जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत खराब रही. राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंदों पर 36 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 38 रनों की पारी खेली. वहीं, ध्रुव जुरेल ने 24 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया. इसके चलते राजस्थान की पारी 16.3 ओवर में 152 रन पर सिमट गई. इसकी बदौलत गुजरात ने 77 रनों से मैच जीत लिया.

Tags: IPL 2026Rajasthan Royals
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या कभी चखे हैं दुनिया के सबसे महंगे फल!

May 10, 2026

घर की बालकनी में उगाएं ये फ्रेश सब्जियां

May 10, 2026

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 10, 2026

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

May 10, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 10, 2026

घर बैठे पता लगाएं शहद असली है या नकली

May 9, 2026
IPL 2026: GT की जीत से प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल, RR टॉप-4 से बाहर, इन टीमों को भी नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026: GT की जीत से प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल, RR टॉप-4 से बाहर, इन टीमों को भी नुकसान
IPL 2026: GT की जीत से प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल, RR टॉप-4 से बाहर, इन टीमों को भी नुकसान
IPL 2026: GT की जीत से प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल, RR टॉप-4 से बाहर, इन टीमों को भी नुकसान
IPL 2026: GT की जीत से प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल, RR टॉप-4 से बाहर, इन टीमों को भी नुकसान