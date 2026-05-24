IPL Points Table 2026: लखनऊ को हराकर पंजाब नंबर 4 पर, लेकिन आज राजस्थान बिगाड़ सकती है खेल!

IPL Points Table, Orange Cap, Purple Cap 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर पंजाब किंग्स ने प्ले-ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. इस धमाकेदार जीत के साथ पंजाब की टीम 15 अंकों के साथ अस्थायी रूप से पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गई है. लेकिन पेंच यह है कि अगर रविवार को होने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस को हरा देती है, तो उसके 16 अंक हो जाएंगे. ऐसे में राजस्थान, पंजाब को पीछे छोड़ते हुए सीधे प्ले-ऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी.

अब अगर राजस्थान हार जाती है, तो पंजाब दुआ करेगी कि रविवार के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दे, या फिर मैच इतना करीबी हो कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स अपने बेहतर नेट रन रेट (NRR) के दम पर प्ले-ऑफ का टिकट कटा सके.

लखनऊ सुपर जायंट्स पर पंजाब किंग्स की इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल कुछ ऐसा है:

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल (ताज़ा अपडेट)

शुरुआती टॉप-3 टीमें पहले ही प्ले-ऑफ के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि अब आखिरी बचे एक पायदान (चौथे स्थान) के लिए 3 टीमों के बीच कांटे की टक्कर है.

ऑरेंज कैप की रेस

शनिवार को हुए लखनऊ बनाम पंजाब मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में कोई बदलाव नहीं हुआ. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हुए मैच के बाद हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन 5वें से सीधे तीसरे नंबर पर आ गए थे, जबकि उनके साथी खिलाड़ी ईशान किशन ने भी बेंगलुरु के खिलाफ शानदार पारी खेलकर टॉप-5 में एंट्री मार ली थी. फिलहाल गुजरात टाइटंस के ओपनर साई सुदर्शन 638 रनों के साथ पहले नंबर पर जमे हुए हैं, जबकि उनके कप्तान शुभमन गिल 616 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर चल रहे हैं.

पर्पल कैप की रेस

लखनऊ और पंजाब के मैच के बाद पर्पल कैप की लिस्ट में भी कोई हलचल नहीं देखी गई. हालांकि, हैदराबाद बनाम बेंगलुरु मैच के बाद एक बदलाव ज़रूर हुआ था. हैदराबाद के ईशान मलिंगा ने राजस्थान के जोफ्रा आर्चर को पछाड़कर टॉप-5 में 5वां स्थान हासिल कर लिया था. गुजरात टाइटंस के राशिद खान चौथे नंबर पर बने हुए हैं, जबकि उन्हीं की टीम के कगिसो रबाडा दूसरे स्थान पर बरकरार हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज तीसरे नंबर पर हैं, और बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार सबसे ज़्यादा विकेट लेकर इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं.

मैच का हाल (LSG बनाम PBKS)

कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में अपना पहला शतक जड़ा और अकेले दम पर पंजाब किंग्स की प्ले-ऑफ की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया. उनकी इस शतकीय पारी की बदौलत पंजाब ने पहले ही बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने भी अपने कप्तान का पूरा साथ निभाया और 69 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इससे पहले, लखनऊ की तरफ से जोश इंग्लिस के 72 रन और आयुष बदोनी के 43 रनों की मदद से टीम ने 196/6 का एक मजबूत स्कोर खड़ा किया था, जो आखिरकार पंजाब के हौसलों के आगे कम पड़ गया.