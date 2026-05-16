IPL 2026 Points Table: लखनऊ की जीत ने बदला प्वॉइंट्स टेबल का गणित, चेन्नई की हार से इन दो टीमों को हुआ फायदा

Updated IPL 2026 Points Table: लखनऊ सुपर जायंट्स ने, जो पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, शुक्रवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में एक बड़ी जीत दर्ज कर चेन्नई सुपर किंग्स की आगे बढ़ने की संभावनाओं को करारा झटका दिया है. सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे आकाश सिंह (26 रन देकर 3 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर लखनऊ ने चेन्नई को 187/5 के स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद लखनऊ ने 20 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से लक्ष्य हासिल कर लिया. 12 मैचों में यह लखनऊ की चौथी जीत है. इस जीत के साथ उनके 8 अंक हो गए हैं, लेकिन वे अब भी 10 टीमों की अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर बने हुए हैं.
CSK के लिए यह हार काफी भारी पड़ी
सीएसके के लिए यह हार काफी भारी पड़ी है, जो अब भी प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इस हार के बाद चेन्नई छठे स्थान पर खिसक गई है क्योंकि उनका नेट रन रेट (NRR) अब राजस्थान रॉयल्स से कम हो गया है. दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान ने चेन्नई से एक मैच कम खेला है. चेन्नई के 12 मैचों में 12 अंक हैं, जबकि राजस्थान के 11 मैचों में 12 अंक हैं.
लीग स्टेज में अब 11 मैच बाकी हैं और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में टॉप पर है. गुजरात टाइटंस भी 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, लेकिन नेट रन रेट के मामले में बेंगलुरु उनसे आगे है.
सनराइजर्स हैदराबाद (14 अंक) और पंजाब किंग्स (13 अंक) क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर काबिज हैं. चेन्नई के पीछे दिल्ली कैपिटल्स (10 अंक) और कोलकाता नाइट राइडर्स (9 अंक) भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं. फिलहाल मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ही ऐसी दो टीमें हैं जो आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं.
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|कोई परिणाम नहीं (NR)
|अंक (Pts)
|नेट रन रेट (NRR)
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|12
|8
|4
|0
|16
|+1.053
|2
|गुजरात टाइटंस
|12
|8
|4
|0
|16
|+0.551
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|12
|7
|5
|0
|14
|+0.331
|4
|पंजाब किंग्स
|12
|6
|5
|1
|13
|+0.355
|5
|राजस्थान रॉयल्स
|11
|6
|5
|0
|12
|+0.082
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|12
|6
|6
|0
|12
|+0.027
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|12
|5
|7
|0
|10
|-0.993
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|11
|4
|6
|1
|9
|-0.198
|9
|मुंबई इंडियंस(E)
|12
|4
|8
|0
|8
|-0.504
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स (E)
|12
|4
|8
|0
|8
|-0.701