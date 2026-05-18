IPL 2026 Playoffs Scenario: पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, KKR और दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्या है प्लेऑफ का समीकरण? जानें क्वालिफिकेशन के पूरे चांस

IPL 2026 Playoffs Scenario: IPL 2026 के प्लेऑफ़ का इक्वेशन दिलचस्प हो गया है. हो भी क्यों न? 62 मैचों के बाद, सिर्फ़ एक टीम क्वालिफ़ाई कर पाई है. RCB IPL 2026 के प्लेऑफ़ में पहुँचने वाली पहली टीम बन गई. लेकिन बाकी तीन जगहों का क्या? कोई उनके लिए कैसे क्वालिफ़ाई कर सकता है? IPL 2026 में दस टीमें मैदान में थीं, जिनमें से RCB ने क्वालिफ़ाई कर लिया, जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ़ की दौड़ से बाहर हो गईं. इसका मतलब है कि सात टीमें बाकी तीन जगहों पर नज़र गड़ाए हुए हैं.कुछ अपनी किस्मत के भरोसे हैं, कुछ दूसरों पर निर्भर हैं.

हालांकि, सात टीमों में से हम सिर्फ़ चार टीमों के प्लेऑफ़ इक्वेशन पर बात करेंगे. IPL 2026 के 62वें मैच के बाद, बाकी तीन टीमें SRH, GT, और CSK—यह तय करेंगी कि वे प्लेऑफ़ के लिए क्वालिफ़ाई करती हैं या नहीं. इन टीमों को बस अपने मैच जीतने हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, जैसा कि बाकी चार टीमों के साथ है, जिनमें से कुछ के प्लेऑफ़ में पहुँचने पर भी शक है.

इन टीमों के लिए प्लेऑफ़ इक्वेशन क्या है? आइए पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ़ इक्वेशन को देखते हैं.

पंजाब किंग्स (PBKS)

IPL 2026 के 62वें मैच के बाद, पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है. उनके 13 मैचों में 13 पॉइंट्स हैं और उनका रन रेट 0.227 है. इसका मतलब है कि अगर वे ग्रुप स्टेज में LSG के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीत भी जाते हैं, तो भी उनके 14 मैचों में 15 पॉइंट्स होंगे. इसलिए, श्रेयस अय्यर की टीम का चौथी बार प्लेऑफ़ में पहुँचना मुश्किल लगता है.

यह तभी मुमकिन होगा जब वे अपना आखिरी मैच जीतें और फिर SRH अपने दोनों मैच हार जाए. चेन्नई सुपर किंग्स SRH के खिलाफ जीते और GT से हार जाए, और राजस्थान रॉयल्स अपने बचे हुए दो मैचों में से सिर्फ एक जीते.

राजस्थान रॉयल्स (RR)

राजस्थान रॉयल्स अभी IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में 12 मैचों में 12 पॉइंट्स और 0.027 के रन रेट के साथ छठे नंबर पर है. अगर वे अपने बाकी दो ग्रुप स्टेज मैच बड़े अंतर से जीत जाते हैं, तो वे प्लेऑफ़ में जगह बना सकते हैं. तब RR के 14 मैचों में 16 पॉइंट्स होंगे. हालांकि, उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि चेन्नई और हैदराबाद अपने बाकी दो मैचों में से सिर्फ़ एक ही जीतें.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)

IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में आठवें नंबर पर मौजूद कोलकाता नाइट राइडर्स के 12 मैचों में 11 पॉइंट्स हैं. इसका मतलब है कि मुंबई और दिल्ली के ख़िलाफ़ अपने अगले दो मैच जीतने के बाद भी उनके सिर्फ़ 15 पॉइंट्स होंगे. इस हालत में, टीम IPL 2026 प्लेऑफ़ के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर सकती. इसलिए, KKR को दूसरी टीमों के नतीजों पर भी ध्यान देना होगा. ऐसा करने के लिए, SRH को अपने अगले दोनों मैच हारने होंगे और पंजाब किंग्स को अपना आख़िरी मैच हारना होगा. KKR को एक बड़ी जीत भी पक्की करनी होगी, क्योंकि उनका रन रेट अभी नेगेटिव (-0.038) में है.

दिल्ली कैपिटल्स (DC)

अभी IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है, इस टीम के 13 मैचों में 12 पॉइंट्स हैं. इसका मतलब है कि अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच जीतने के बाद भी, उनके ज़्यादा से ज़्यादा 14 पॉइंट्स ही होंगे. इसका मतलब है कि उनके प्लेऑफ़ में पहुँचने के चांस किसी चमत्कार पर निर्भर हैं.