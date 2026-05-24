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श्रेयस के शतक से पलटी पंजाब की किस्मत, जानें RR और KKR के लिए अब क्या हैं प्लेऑफ के समीकरण

IPL Playoff Scenario: श्रेयस अय्यर के शतक से पंजाब ने पलटी बाजी. अब प्लेऑफ के आखिरी टिकट के लिए PBKS, RR और KKR में फंसा पेंच. जानिए आज सुपर संडे को किसका कटेगा पत्ता.

By: Shivani Singh | Published: May 24, 2026 7:22:35 AM IST

श्रेयस के शतक से पलटी पंजाब की किस्मत, जानें RR और KKR के लिए अब क्या हैं प्लेऑफ के समीकरण


आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की आखिरी टिकट किसके नाम होगी, इसका फैसला आज यानी रविवार को होने जा रहा है. शनिवार को कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद 101 रनों की कप्तानी पारी के दम पर पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 197 रनों का लक्ष्य महज 18 ओवरों में हासिल कर लिया. इस शानदार जीत के साथ ही पंजाब किंग्स 14 मैचों में 15 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गई है. वहीं, लखनऊ की टीम 14 मैचों में सिर्फ 8 अंकों (नेट रन रेट -0.740) के साथ 10 टीमों की इस लीग में सबसे निचले पायदान पर है. पंजाब की इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स (12 अंक) प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, क्योंकि अगर वे रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीत भी जाते हैं, तो भी अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे. (PBKS vs LSG 2026)

अब प्लेऑफ के आखिरी पायदान के लिए पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. आइए समझते हैं कि तीनों टीमों के लिए क्या समीकरण बन रहे हैं:

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पंजाब किंग्स (14 मैचों में 15 अंक, नेट रन रेट +0.309)

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब इस समय चौथे नंबर पर काबिज है. अब पंजाब को दुआ करनी होगी कि रविवार को होने वाले मैचों में राजस्थान रॉयल्स अपने आखिरी मुकाबले में मुंबई इंडियंस से हार जाए और कोलकाता नाइट राइडर्स भी दिल्ली कैपिटल्स के हाथों शिकस्त खा जाए. अगर केकेआर जीत भी जाती है, तो वह जीत इतने बड़े अंतर से नहीं होनी चाहिए कि उनका नेट रन रेट पंजाब से आगे निकल जाए.

राजस्थान रॉयल्स (13 मैचों में 14 अंक, नेट रन रेट +0.083)

रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के लिए समीकरण बिल्कुल साफ और सीधा है. रविवार दोपहर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच को जीतो और सीधे चौथे नंबर पर रहकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करो. लेकिन अगर यह मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है (यानी धुल जाता है), तो राजस्थान की टीम रेस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट पंजाब से कम है.

कोलकाता नाइट राइडर्स (13 मैचों में 13 अंक, नेट रन रेट +0.011)

केकेआर का सामना लीग स्टेज के आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स से होना है. केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सबसे पहले यह उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स अपना मैच मुंबई से हार जाए. इसके बाद केकेआर को दिल्ली कैपिटल्स को बेहद बड़े अंतर से हराना होगा, ताकि वे नेट रन रेट के मामले में पंजाब किंग्स को पीछे छोड़ सकें.

श्रेयस अय्यर के तूफान में उड़ी लखनऊ

इससे पहले शनिवार को लखनऊ के बीआरएसएबीवी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईपीएल करियर का अपना पहला शतक जड़कर पंजाब किंग्स को लखनऊ सुपर जायंट्स पर 7 विकेट से धमाकेदार जीत दिलाई. इस जीत के साथ ही पंजाब ने अपनी लगातार 6 हार के सिलसिले को तोड़ते हुए टूर्नामेंट में खुद को जिंदा रखा है.

लखनऊ के 196/6 रनों के जवाब में पंजाब ने सिर्फ 18 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया. कप्तान अय्यर 51 गेंदों पर 101 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 198.04 का रहा. अपनी टाइमिंग, बेहतरीन पिक-अप शॉट्स और कलाई के दमदार इस्तेमाल से दर्शकों का दिल जीतने के साथ-साथ अय्यर ने प्रभसिमरन सिंह (39 गेंदों पर 69 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 140 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी भी की.

Tags: IPL 2026
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