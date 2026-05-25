IPL 2026 Playoffs: प्लेऑफ में किसका पलड़ा भारी? जानें RCB, GT, SRH और RR के आंकड़े; कौन है सबसे आगे

IPL 2026 Playoffs: IPL 2026 (इंडियन प्रीमियर लीग) के लीग चरण के 70 मुकाबलों के बाद प्लेऑफ की चारों टीमें तय हो चुकी हैं. राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई और चौथी टीम बनी. अब टूर्नामेंट का रोमांचक नॉकआउट चरण 26 मई से शुरू होगा. इस बार प्लेऑफ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स अपनी दावेदारी पेश करेंगी. सभी टीमें दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरेंगी.

पहले क्वालिफायर और एलिमिनेटर का शेड्यूल

प्लेऑफ का पहला मुकाबला 26 मई, मंगलवार को खेला जाएगा. अंक तालिका में पहले स्थान पर रही आरसीबी की भिड़ंत दूसरे नंबर की गुजरात टाइटंस से होगी. यह मैच धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी.

इसके बाद 27 मई, बुधवार को एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. एलिमिनेटर हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

दूसरा क्वालिफायर और फाइनल मुकाबला

29 मई को दूसरा क्वालिफायर खेला जाएगा. इसमें पहले क्वालिफायर में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर जीतने वाली टीम आमने-सामने होंगी. दूसरे क्वालिफायर की मेजबानी भी न्यू चंडीगढ़ का महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम करेगा.

टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 31 मई, रविवार को खेला जाएगा. खिताबी मैच की मेजबानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मिली है. क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि इस बार भी आईपीएल का फाइनल हाई-वोल्टेज मुकाबला साबित होगा.

प्लेऑफ में कैसा रहा टीमों का रिकॉर्ड

चारों टीमों में आरसीबी का प्लेऑफ अनुभव सबसे ज्यादा रहा है. टीम ने अब तक 17 प्लेऑफ मुकाबले खेले हैं, जिनमें 7 में जीत और 10 में हार मिली है. इससे साफ है कि दबाव वाले मैचों में आरसीबी का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है.

सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ में 14 मुकाबले खेले हैं. इनमें उन्हें 6 जीत और 8 हार मिली हैं. राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड भी लगभग बराबरी का रहा है. टीम ने 11 प्लेऑफ मैचों में 5 जीत दर्ज की हैं, जबकि 6 मैच गंवाए हैं.

वहीं गुजरात टाइटंस ने अब तक सिर्फ 6 प्लेऑफ मैच खेले हैं. टीम को इनमें 3 जीत और 3 हार मिली हैं. कम अनुभव के बावजूद गुजरात ने अपने छोटे सफर में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है.

दूसरी ट्रॉफी जीतने पर सबकी नजर

इस बार प्लेऑफ में पहुंची सभी टीमें दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेंगी. आरसीबी ने पिछले सीजन पहली बार खिताब जीता था और अब लगातार दूसरी ट्रॉफी की तलाश में है. गुजरात टाइटंस 2022 में डेब्यू सीजन में ही चैंपियन बनी थी. सनराइजर्स हैदराबाद 2016 के बाद फिर से ट्रॉफी जीतना चाहेगी, जबकि आईपीएल के पहले सीजन की विजेता राजस्थान रॉयल्स भी दूसरे खिताब के लिए पूरी ताकत लगाएगी.

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