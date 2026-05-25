IPL 2026 Playoffs: ट्रॉफी की रेस में RCB सबसे आगे, पर बाकी 3 टीमें भी नहीं हैं कम; देखें चारों की घातक Playing XI

IPL 2026 के प्लेऑफ़ में पहुँचने वाली चार टीमें RCB, SRH, GT, और RR अब ख़िताब की लड़ाई में आमने-सामने होने के लिए तैयार हैं. हालाँकि, इस महामुकाबले के शुरू होने से पहले, ये चारों टीमें अपनी ज़बरदस्त प्लेइंग XI को लेकर चर्चा में हैं. जैसे-जैसे टूर्नामेंट अपने आख़िरी पड़ाव पर पहुँच रहा है, उनकी संभावित लाइनअप साथ ही उनकी अपनी-अपनी ताक़तें और कमज़ोरियाँ साफ़ तौर पर सामने आ रही हैं.

वाकई, IPL प्लेऑफ़ की शीर्ष चार टीमों ने बहुत मज़बूत स्क्वॉड तैयार किए हैं. आइए एक नज़र डालते हैं कि इन चारों टीमों की संभावित फ़ाइनल प्लेइंग XI कैसी दिख सकती है…

RCB की संभावित प्लेइंग 11

कागज़ पर, RCB IPL प्लेऑफ़ में दावेदार टीमों में सबसे संतुलित और मज़बूत टीम नज़र आती है. यह टीम बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी, दोनों ही विभागों में शानदार प्रदर्शन कर रही है. RCB के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ लगातार रन बना रहे हैं, जबकि मध्य क्रम भी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी कुशलता से निभा रहा है. गेंदबाज़ी विभाग में तेज़ गेंदबाज़ों और स्पिनरों का एक मिश्रण है. जैसे क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, और रिचर्ड ग्लीसन जो असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. यही वजह है कि RCB की प्लेइंग XI को प्लेऑफ़ टीमों में सबसे मज़बूत माना जाता है.

RCB की संभावित प्लेइंग XI: फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, रिचर्ड ग्लीसन. इम्पैक्ट प्लेयर: सुयश शर्मा

GT की संभावित प्लेइंग 11

गुजरात टाइटन्स (GT) को ऐतिहासिक रूप से IPL की “अंडरडॉग” (कमज़ोर मानी जाने वाली) टीम के तौर पर देखा जाता रहा है। इस स्क्वॉड में अनुभवी दिग्गजों और युवा प्रतिभाओं, दोनों की ही भरमार है; यह एक ऐसा मेल है जो गुजरात को शांतचित्त रहने और बड़े मुक़ाबलों में जीत हासिल करने में मदद करता है। GT की सबसे बड़ी ताक़त उसका गेंदबाज़ी आक्रमण है.

इस टीम में कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज़ शामिल हैं, जो नई गेंद से विकेट चटकाने में माहिर हैं। इस बीच, राशिद खान की स्पिन वेरिएशन में किसी भी स्थिति में टीम को जीत दिलाने की क्षमता है.

GT की संभावित प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, साई सुदर्शन, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज. इम्पैक्ट प्लेयर: प्रसिद्ध कृष्णा

SRH की संभावित प्लेइंग 11

सनराइज़र्स हैदराबाद (SRH) भी इस सीज़न में ज़बरदस्त फ़ॉर्म में है। उनकी बल्लेबाज़ी लाइनअप जिसे ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों से और मज़बूती मिली है. आक्रामक स्वभाव की है और विशाल स्कोर खड़ा करने में पूरी तरह सक्षम है.

हालाँकि, उनके गेंदबाज़ी विभाग में कभी-कभार कुछ असंगतियां देखने को मिली हैं. फिर भी, यह उम्मीद की जाती है कि IPL 2026 के प्लेऑफ़ के दौरान टीम और भी ज़्यादा बेहतरीन रणनीतिक सूझबूझ के साथ मैदान पर उतरेगी.

SRH की संभावित प्लेइंग XI: ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, आर स्मरण, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन. इम्पैक्ट प्लेयर: हर्षल पटेल

RR की संभावित प्लेइंग 11

राजस्थान रॉयल्स (RR) की बात करें तो टीम ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया. इसका श्रेय उनके टॉप ऑर्डर और बॉलिंग डिपार्टमेंट को जाता है. हालांकि, टीम का मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर्स में उनकी बॉलिंग अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. फिर भी, टीम प्लेऑफ में शानदार वापसी करने में सक्षम है.

कुल मिलाकर, IPL प्लेऑफ में मुकाबला करने वाली चारों टीमों के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलने की उम्मीद है. हालांकि, मौजूदा फॉर्म और खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर, RCB इस सीज़न का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार लग रही है. आखिरकार, यह तो वक्त ही बताएगा कि इन चारों टीमों में से कौन सी टीम ट्रॉफी अपने नाम करती है.

RR की संभावित प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, रवींद्र जडेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा. इम्पैक्ट प्लेयर: यश राज पुंजा