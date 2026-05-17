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4 सीट, 7 दावेदार, 10 मैच बाकी… KKR की जीत से प्लेऑफ की रेस हुई रोमांचक, देखें समीकरण

IPL 2026 Playoffs Scenarios: कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है. केकेआर को टीम के पास अभी 15 प्वाइंट्स तक पहुंचने का मौका है. देखें सभी टीमों के क्वालीफिकिशन सिनेरियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 17, 2026 10:38:06 AM IST

आईपीएल 2026 प्लेऑफ समीकरण.
आईपीएल 2026 प्लेऑफ समीकरण.


IPL 2026 Playoffs Scenarios: आईपीएल 2026 में 60 मुकाबले खेले जा चुके हैं. अभी तक कोई भी टीम ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है. हालांकि गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ की दहलीज पर पहुंच गए गए हैं. इसके अलावा अन्य 5 टीमें भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं. शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर खुद को प्लेऑफ की रेस में जिंदा रखा है. केकेआर की टीम 12 मैचों में 5 जीत के साथ 7वें पायदान पर आ गई है. केकेआर के पास अभी भी 2 मैच बाकी हैं, जिन्हें जीतकर वह 15 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है. ऐसे में केकेआर (KKR) के पास अभी भी प्लेऑफ में जाने का मौका है. वहीं, गुजरात टाइटंस के लिए टॉप-2 में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है. आइए जानते हैं कि किस टीम के प्लेऑफ में जाने के कितने चांस हैं?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम 12 मैचों में 8 जीत और 4 हार के साथ प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है. आरसीबी के पास अभी 16 प्वाइंट्स हैं. अभी भी आरसीबी के पास 2 मैच बाकी हैं. प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए आरसीबी को सिर्फ 1 जीत की जरूरत है. वहीं, अगर आरसीबी 2 मैच जीतती है, तो वह टॉप-2 में अपनी जगह पक्की कर लेगी.

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गुजरात टाइटंस

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस 13 मैचों में 8 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है. गुजरात के पास 16 प्वाइंट्स हैं, जबकि सिर्फ 1 मैच बाकी हैं. गुजरात की टीम अपना अगला मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर सकती है. वहीं, अगर गुजरात हार भी जाती है, तो भी उसके प्लेऑफ में रहने के काफी ज्यादा चासेंस हैं.

हैदराबाद और पंजाब में जंग

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पंजाब किंग्स की टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद हैं. हैदराबाद की टीम 12 मैचों के बाद 14 प्वाइंट्स के साथ पंजाब से एक पायदान ऊपर है. वहीं, पंजाब के पास 12 मैचों में 13 प्वाइंट्स हैं. हैदराबाद को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए बाकी 2 मैचों में से एक मुकाबला जीतना होगा. वहीं, अगर हैदराबाद दोनों मैच जीत जाती है, तो वह 18 प्वाइंट्स के साथ टॉप-2 में अपनी जगह पक्की कर सकती है. वहीं, पंजाब किंग्स को अपने बाकी दोनों मैचों में जीत हासिल करना होगा, जिससे वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं. अपने बाकी दोनों मैच जीतने के बाद पंजाब के पास 17 प्वाइंट्स हो जाएंगे.

राजस्थान-चेन्नई-कोलकाता भी रेस में शामिल

प्लेऑफ की रेस में चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर की टीम भी शामिल हैं. राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 11 मैच खेले हैं, जिसके बाद उनके पास 12 प्वाइंट्स हैं. ऐसे में अगर राजस्थान अपने बाकी सभी 3 मैचों में जीत हासिल करती है, तो प्लेऑफ का टिकट पक्का हो जाएगा. इसके अलावा अगर मैच भी जीतती है, तो भी 16 प्वाइंट्स और अच्छे नेट रन रेट के साथ क्वालीफाई कर सकती है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के पास 12 मैचों के बाद 12 प्वाइंट्स हैं.

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चेन्नई को अपने बाकी 2 मैचों में जीत हासिल करनी होगी, जिससे उनके पास 16 अंक हो जाएंगे. चेन्नई के अलावा अन्य टीमें भी 16 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती हैं, जिसके बाद क्वालीफिकेशन नेट रन रेट पर होगा. इसके अलावा केकेआर के पास भी प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है. केकेआर के पास 12 मैचों के बाद 11 प्वाइंट्स हैं. अगर केकेआर अपने बाकी दोनों मैच जीतती है, तो 15 अंक तक पहुंच सकती है. हालांकि केकेआर को प्लेऑफ में जाने के लिए दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा.

ये टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर

मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स अभी ऑफिशियली रेस से बाहर नहीं हुई है, लेकिन उनके क्वालीफिकेशन के चांसेस न के बराबर हैं. वहीं, लखनऊ और मुंबई के नाम के आगे एलिमिनेटेड लिखा जा चुका है.

Tags: Gujarat TitansIPL 2026Kolkata Knight Riders
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