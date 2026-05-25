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IPL 2026 प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल जारी: जानें कब, कहां और किसके बीच होगी महाजंग; यहां देखें हर डिटेल

IPL 2026 प्लेऑफ की टॉप-4 टीमें तय! देखें क्वालिफायर, एलिमिनेटर से लेकर फाइनल तक का पूरा शेड्यूल, मैच की टाइमिंग और वेन्यू की हर बड़ी अपडेट सिर्फ यहां.

By: Shivani Singh | Published: May 25, 2026 7:58:00 AM IST

IPL 2026 प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल जारी: जानें कब, कहां और किसके बीच होगी महाजंग; यहां देखें हर डिटेल


IPL Playoff Schedule: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की चारों टीमें तय हो चुकी हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) पहले ही अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर चुके थे. वहीं रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 30 रनों की शानदार जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स (RR) ने भी टॉप-4 में एंट्री मार ली है. अपने आखिरी लीग मैच में राजस्थान की इस जीत ने पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया, जो आखिरी स्पॉट के लिए लगातार दावेदारी पेश कर रहे थे. इस धमाकेदार जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स 14 मैचों में 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर रही.

IPL 2026 प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल

  • क्वालीफायर 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस (RCB vs GT)
  • तारीख: 26 मई (मंगलवार)
  • समय: शाम 7:30 बजे से
  • मैदान: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम, धर्मशाला

लीग स्टेज का खेल खत्म होने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही. दिलचस्प बात यह है कि बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर मौजूद गुजरात टाइटंस और तीसरे नंबर की सनराइजर्स हैदराबाद तीनों के ही 18-18 अंक थे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट (NRR) की बदौलत आरसीबी ने नंबर वन की गद्दी पर कब्जा जमाया. वहीं शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट पैट कमिंस की कप्तानी वाली हैदराबाद से बेहतर था, इसलिए वह टेबल में दूसरे स्थान पर रही.

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एलिमिनेटर: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स (SRH vs RR)

  • तारीख: 27 मई (बुधवार)
  • समय: शाम 7:30 बजे से
  • मैदान: महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपुर (न्यू चंडीगढ़)

क्वालीफायर 2: क्वालीफायर 1 हारने वाली टीम बनाम एलिमिनेटर जीतने वाली टीम

  • तारीख: 29 मई (शुक्रवार)
  • समय: शाम 7:30 बजे से
  • मैदान: महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपुर (न्यू चंडीगढ़)

फाइनल: क्वालीफायर 1 की विजेता बनाम क्वालीफायर 2 की विजेता

  • तारीख: 31 मई (रविवार)
  • समय: शाम 7:30 बजे से
  • मैदान: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

एक नजर इतिहास पर

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स 5-5 ट्रॉफियों के साथ आईपीएल इतिहास की सबसे कामयाब टीमें हैं. इनके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का नंबर आता है, जिसने अब तक 3 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है.

Tags: IPL 2026
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