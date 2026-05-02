IPL 2026 के प्लेऑफ मुकाबले कहां खेले जाएंगे? BCCI जल्द करेगा ऐलान, क्या बेंगलुरु को मिलेगी जगह?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अगले दो दिनों में आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबलों के वेन्यू की घोषणा कर सकता है. बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को इसकी पुष्टि की. मुंबई में बीसीसीआई की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सैकिया ने कहा कि बोर्ड अभी प्लेऑफ और फाइनल के लिए मैदानों पर विचार कर रहा है. हालांकि, उन्होंने यह साफ करने से इनकार कर दिया कि बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम और मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह पीसीए स्टेडियम को मेजबानी मिलेगी या नहीं.

आईपीएल में एक परंपरा रही है कि पिछले सीजन की विजेता टीम को अगले सीजन का ओपनिंग मैच, क्वालिफायर-2 और फाइनल की मेजबानी मिलती है, जबकि उपविजेता टीम को क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर की मेजबानी सौंपी जाती है. अगर यही पैटर्न अपनाया जाता है, तो आईपीएल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को फाइनल की मेजबानी मिल सकती है, जबकि मुल्लांपुर को शुरुआती प्लेऑफ मुकाबले मिल सकते हैं.

हालांकि बीसीसीआई ने हाल के सालों में इस नियम का लगातार पालन नहीं किया है. उदाहरण के लिए, आईपीएल 2024 का फाइनल खेलने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद को 2025 में कोई प्लेऑफ मुकाबला नहीं मिला था. उस सीजन अहमदाबाद और मुल्लांपुर को दो-दो नॉकआउट मैच दिए गए थे. देवजीत सैकिया ने कहा, “हम आईपीएल प्लेऑफ और फाइनल के लिए सबसे उपयुक्त वेन्यू पर काम कर रहे हैं. अंतिम फैसला लेने में हमें दो दिन और लगेंगे.”

जब उनसे सीधे बेंगलुरु और मुल्लांपुर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देने से बचते हुए कहा कि आधिकारिक घोषणा दो दिन बाद ही की जाएगी. इस बीच आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार पहले ही कह चुके हैं कि वह आईपीएल 2026 का फाइनल अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलना चाहते हैं. हालांकि यह फैसला आसान नहीं माना जा रहा, क्योंकि आरसीबी इस सीजन अपने सभी घरेलू मैच चिन्नास्वामी में नहीं खेल रही है. 2025 की भगदड़ घटना के बाद स्टेडियम में हाल ही में बड़े सुरक्षा सुधार किए गए हैं. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुल्लांपुर को भी प्लेऑफ मुकाबले मिलना तय नहीं है, क्योंकि उसने आईपीएल 2025 में पहले ही दो नॉकआउट मैचों की मेजबानी की थी. अब सभी की नजरें बीसीसीआई के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.