IPL 2026 के प्लेऑफ मुकाबले कहां खेले जाएंगे? BCCI जल्द करेगा ऐलान, क्या बेंगलुरु को मिलेगी जगह?

हालांकि बीसीसीआई ने हाल के सालों में इस नियम का लगातार पालन नहीं किया है. उदाहरण के लिए, आईपीएल 2024 का फाइनल खेलने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद को 2025 में कोई प्लेऑफ मुकाबला नहीं मिला था. उस सीजन अहमदाबाद और मुल्लांपुर को दो-दो नॉकआउट मैच दिए गए थे. देवजीत सैकिया ने कहा, “हम आईपीएल प्लेऑफ और फाइनल के लिए सबसे उपयुक्त वेन्यू पर काम कर रहे हैं. अंतिम फैसला लेने में हमें दो दिन और लगेंगे.”
जब उनसे सीधे बेंगलुरु और मुल्लांपुर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देने से बचते हुए कहा कि आधिकारिक घोषणा दो दिन बाद ही की जाएगी. इस बीच आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार पहले ही कह चुके हैं कि वह आईपीएल 2026 का फाइनल अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलना चाहते हैं. हालांकि यह फैसला आसान नहीं माना जा रहा, क्योंकि आरसीबी इस सीजन अपने सभी घरेलू मैच चिन्नास्वामी में नहीं खेल रही है. 2025 की भगदड़ घटना के बाद स्टेडियम में हाल ही में बड़े सुरक्षा सुधार किए गए हैं. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुल्लांपुर को भी प्लेऑफ मुकाबले मिलना तय नहीं है, क्योंकि उसने आईपीएल 2025 में पहले ही दो नॉकआउट मैचों की मेजबानी की थी. अब सभी की नजरें बीसीसीआई के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.