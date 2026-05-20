IPL Playoff Scenario: 1 सीट, 5 दावेदार… MI तय करेगी कौन खेलेगा प्लेऑफ? नहीं देखा होगा ऐसा समीकरण!

IPL 2026 Playoff Scenario: राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है. लखनऊ को हराने के बाद राजस्थान की टीम टॉप-4 में पहुंच गई है. राजस्थान के पास 13 मैचों के बाद 14 प्वाइंट्स हो गए हैं. अब राजस्थान के पास 1 मैच बाकी है, जिसे जीतने के बाद वह सीधे प्लेऑफ में एंट्री कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें किसी दूसरी टीम पर डिपेंड नहीं रहना होगा.

हालांकि अगर राजस्थान को अगले मैच में हार मिलती है, तो प्लेऑफ से उनका टिकट कट सकता है. प्लेऑफ में अब सिर्फ 1 सीट बची है. इसके लिए 5 टीमों के बीच रेस हो रही है. राजस्थान के अलावा पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भी प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं. देखें सभी टीमों के समीकरण…

राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेऑफ का समीकरण साफ है. राजस्थान का आखिरी लीग मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाला है. अगर राजस्थान यह मैच जीत लेती है, तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. वहीं, अगर राजस्थान को इस मैच में हार का सामना करना पड़ता है, तो भी उनके प्लेऑफ में जाने की उम्मीद जिंदा रहेगी.

एक हार के बाद कैसे क्वालीफाई करेगी RR?

KKR को MI से हार मिले.

CSK को GT से हार मिले.

PBKS को LSG से हार मिले.

अगर ऐसा होता है कि राजस्थान की टीम बिना मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले ही क्वालीफाई कर जाएगी.

पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स के पास 13 मैचों के बाद सिर्फ 13 प्वाइंट्स हैं. अभी पंजाब के पास 1 मैच बाकी है, जिसे जीतने के बाद वह 15 प्वाइंट्स तक पहुंच सकते हैं. अगर पंजाब को प्लेऑफ में जाना है, तो उसे किसी भी हाल में अगले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना होगा. इसके अलावा दुआ करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस से हार मिले. साथ ही पंजाब चाहेगी कि मुंबई इंडियंस केकेआर को भी हरा दे. अगर ऐसा होता है, तो पंजाब किंग्स प्लेऑफ में अपनी जगह बना लेगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स

केकेआर के पास 12 मैचों के बाद 11 प्वाइंट्स हैं. अगर केकेआर अपने बाकी दोनों मैच जीत लेती है, तो प्लेऑफ में जगह बना सकती है. हालांकि इसके लिए केकेआर चाहेगी कि राजस्थान को मुंबई इंडियंस से हार मिले. इसके अलावा पंजाब किंग्स को लखनऊ सुपर जायंट्स से हार का सामना करना पड़े. अगर ऐसा होता है कि केकेआर अपने बाकी दोनों मैच जीतकर 15 प्वाइंट्स के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी.

चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी प्लेऑफ में जाने का मौका है. सीएसके के पास 13 मैचों के बाद 12 प्वाइंट्स हैं. अगर सीएसके अपना आखिरी मैच जीत लेती है, तो वह 14 प्वाइंट्स तक ही पहुंच पाएगी. ऐसे में अगला मैच जीतने के बाद भी सीएसके प्लेऑफ में नहीं जा पाएगी.

GT को बड़े अंतर से हराना होगा.

PBKS को LSG से हार मिले.

RR को MI से हार मिले.

KKR को किसी एक मैच में हार मिले.

DC को KKR से हार मिले.

अगर ऐसा होता है कि सीएसके की टीम 14 प्वाइंट्स के साथ क्वालीफाई कर सकती है. हालांकि सीएसके को गुजरात टाइटंस को बड़े अंतर से हराना होगा, जिससे उनका नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स से बेहतर हो जाए.

दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स के पास 13 मैचों के बाद 12 प्वाइंट्स हैं. अगर दिल्ली अपना अगला मैच जीत भी जाती है, तो भी वह क्वालीफाई नहीं कर पाएगी. दिल्ली को अगले मैच में बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी, जिससे NRR में सुधार हो सके.

KKR को बड़े अंतर से हराना होगा.

KKR को MI से हार मिले.

RR को MI से हार मिले.

PBKS को LSG से हार मिले.

अगर ये सभी चीजें एक साथ होती हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में जा सकता है. हालांकि दिल्ली कैपिटल्स को केकेआर को बड़े अंतर से हराना होगा, जिससे उनका नेट रन रेट बाकी टीमों से बेहतर हो जाए.