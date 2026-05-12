IPL 2026 Playoff Race: कौन पहुंचेगा प्लेऑफ में? इन तीन टीमों का 80 प्रतिशत चांस; जानिए कहां खड़ी हैं बाकी टीमें

IPL 2026 Playoff Race: IPL 2026 प्लेऑफ की रेस अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है. ग्रुप स्टेज अब जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई टीम अपनी जगह प्लेऑफ में पक्की नहीं कर पाई है. पॉइंट्स टेबल में कुछ टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने 14-14 अंक हासिल कर लिए हैं. तीनों टीमें प्लेऑफ के लिए मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं. वहीं पंजाब किंग्स को दिल्ली से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम 13 अंक पर पहुंच गई है. पंजाब ने इस सीजन के शुरूआत काफी धमाकेदार की थी. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मानों टीम को किसी की नजर लग गई है, पंजाब लगातार मैच हारती जा रही है, जिस टीम ने पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई थी, अब वह प्लेऑफ के लिए भी जूझती नजर आ रही है. इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स भी 12-12 अंकों के साथ पांचवें और छठें स्थान पर हैं. ऐसे में आना वाला हर मैच सभी टीमों के लिए बहुत अहम है, जो प्लेऑफ की पूरी तस्वीर बदल कर रख सकता है.

दो टीमों हुईं पूरी तरह बाहर

मुंबई इंडियंस ने अब तक 11 में से केवल 3 मैच में जीत हासिल की है. ऐसे में अगर वह बचे हुए तीनों मैच भी जीत लेती है, तो उसके पास केवल 12 अंक होंगे. जिसके कारण मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने के काफी कम चांस नजर आ रहे हैं. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स का भी यहीं हाल है. वह भी हर मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है. हालांकि, हालांकि दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीदें अभी भी बाकी हैं. दिल्ली के पास अभी 12 मैच में 10 अंक हैं, वहीं कोलकाता ने 10 मैच में 9 अंक हासिल किए हैं. बता दें कि, हर टीम इस लीग में कुल 14 मैच खेलती हैं. ऐसे में आने वाले मैच तय करेंगे कि कौन-सी टीम आगे जाती है और किसका सफर खत्म होता है?

प्लेऑफ में जाने के लिए कितने नंबर जरूरी?

इंडियन प्रीमियर लीग में 2022 से 10 टीमों का फॉर्मेट शुरू होने के बाद 16 अंकों को प्लेऑफ में पहुंचने का नंबर माना जाता है. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए टीम के पास कम से कम 16 अंक होने चाहिए. बता दें कि, 2023 और 2025 में मुंबई इंडियंस ने 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई थी. वहीं नेट रन रेट भी काफी जरूरी होता है, जो प्लेऑफ की पूरी तस्वीर बदल सकता है.

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कौन-सी टीम मारेगी बाजी?

IPL 2026 के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स के अनुसार, सोमवार के मैच के बाद तस्वीरें काफी हद तक साफ हो गई हैं. गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में जाने की संभावना सबसे अधिक है. यह तीनों टीम शुरूआत से अपनी शानदार फॉर्म के जरिए आगे बढ़ती नजर आ रही हैं. टीम के लगभग सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं वहीं पंजाब किंग्स के पास प्लेऑफ में जाने का 62.5 फीसदी मौका है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स भी प्लेऑफ में जा सकती हैं. हालांकि, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स काफी मुश्किलों में नजर आ रही हैं.

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