IPL 2026 Playoff Scenarios: 7 मैच, 5 टीमें और सिर्फ 1 खाली जगह; समझें प्लेऑफ का पूरा गणित

IPL 2026 लीग स्टेज में अब सिर्फ 7 मैच बचे हैं और प्लेऑफ की रेस बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियंस (MI) पहले ही इस रेस से बाहर हो चुकी हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने शान से प्लेऑफ का टिकट कटा लिया है. बाकी बची टीमों में राजस्थान रॉयल्स (RR) सबसे मजबूत स्थिति में दिख रही है जिसके ठीक पीछे पंजाब किंग्स (PBKS) खड़ी है. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की उम्मीदें भी तकनीकी रूप से जिंदा हैं, लेकिन उनकी राह काफी मुश्किल नजर आ रही है.

बाकी बचे 7 मैचों के नतीजों को देखें तो अभी भी 128 अलग-अलग समीकरण बन रहे हैं. यानी रेस में बनी बाकी 5 टीमों में से किसी की भी किस्मत का फैसला अभी पक्के तौर पर नहीं हुआ है. आइए समझते हैं कि आंकड़ों के गणित के हिसाब से किस टीम के पास कितना मौका है…

RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु): बेंगलुरु का प्लेऑफ में जाना बिल्कुल तय है. इतना ही नहीं, उनका पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहना या कम से कम नंबर 1 के लिए टाई करना भी पक्का है. खराब से खराब स्थिति में भी वो गुजरात और हैदराबाद के साथ नंबर-1 के स्थान के लिए थ्री-वे टाई (three-way tie) पर रहेंगे.

SRH और GT: सोमवार को चेन्नई पर हैदराबाद की जीत के साथ ही SRH और GT दोनों ने क्वालीफाई कर लिया है. अब इन दोनों टीमों के पास कम से कम नंबर-2 के स्थान पर रहने या टाई करने का 75% मजबूत मौका है.

RR Playoff Scenario (राजस्थान रॉयल्स): राजस्थान के टॉप-4 में रहकर फिनिश करने के चांस 43.8% हैं. वो अभी भी हैदराबाद और गुजरात के साथ नंबर-2 के लिए थ्री-वे टाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी उम्मीद सिर्फ 6.3% ही है.

PBKS Playoff Scenario (पंजाब किंग्स): पंजाब के पास अकेले दम पर चौथे नंबर पर रहने का 28.1% चांस है, या फिर वो 10.9% उम्मीद के साथ कोलकाता (KKR) के साथ चौथे स्थान के लिए टाई कर सकती है.

KKR Playoff Scenario (कोलकाता नाइट राइडर्स): कोलकाता के अकेले या संयुक्त रूप से टॉप-4 में पहुंचने की संभावना 20.3% है. अगर वे आखिरी स्लॉट के लिए टाई करते हैं, तो वो मुकाबला पंजाब के साथ होगा.

DC Playoff Scenario (दिल्ली कैपिटल्स): दिल्ली की टॉप-4 में जगह बनाने की उम्मीदें 18.8% बची हैं. उनके लिए सबसे बेहतरीन स्थिति यह होगी कि वो अकेले दम पर चौथे नंबर पर रहें, लेकिन इसका चांस सिर्फ 3.1% है.

CSK Playoff Scenario (चेन्नई सुपर किंग्स): सोमवार की हार के बाद चेन्नई की राह सबसे कठिन हो गई है. उनके लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो यही है कि वो राजस्थान या दिल्ली (या दोनों) के साथ चौथे स्थान के लिए टाई करें, लेकिन इसकी संभावना भी सिर्फ 14.1% ही है.

कैसे निकला संभावनाओं का यह गणित?

इसे समझना बेहद आसान है. लीग स्टेज के आखिरी 7 मैचों से कुल 128 संभावित नतीजे निकल सकते हैं. हर एक टीम के लिए यह देखा गया कि इन 128 नतीजों में से कितनी बार वो अकेले या किसी दूसरी टीम के साथ मिलकर टॉप-4 या टॉप-2 में जगह बना पा रही हैं. उदाहरण के लिए, RCB इन सभी 128 समीकरणों में नंबर-1 पर ही रह रही है. कुछ में अकेले दम पर, तो कुछ में संयुक्त रूप से.