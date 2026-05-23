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IPL 2026: 1 सीट, 4 दावेदार… MI के हाथ में RR-PBKS-KKR की किस्मत! कौन खेलेगा प्लेऑफ?

IPL 2026 Playoff Scenario: मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का मैच 24 मई को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले के बाद लगभग तय हो जाएगा कि आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जाने वाली चौथी टीम कौन सी होगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 23, 2026 3:05:33 PM IST

राजस्थान रॉयल्स की किस्मत तय करेगी मुंबई इंडियंस!
राजस्थान रॉयल्स की किस्मत तय करेगी मुंबई इंडियंस!


IPL 2026 Playoff Scenario: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अभी भी एक सीट खाली है, जिसके लिए 4 टीमों के बीच टक्कर हो रही है. इनमें पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स शामिल है. दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ में जाने का काफी कम चांस हैं. ऐसे में असली मुकाबला तीन टीमों के बीच हो रहा है. अभी तक तीन टीमें सनराइजर्स हैदराबाद, आरसीबी और गुजरात टाइटंस प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं.

अब राजस्थान, पंजाब और केकेआर प्लेऑफ के लिए जंग कर रही हैं. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के पास प्लेऑफ में जाने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि उनके पास 16 प्वाइंट्स तक पहुंचने का मौका है. पंजाब किंग्स और केकेआर सिर्फ 15 प्वाइंट्स तक ही पहुंच सकती हैं. इन सभी टीमों की किस्मत मुंबई इंडियंस के हाथों में है. जानें कैसे…

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राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेऑफ का समीकरण सबसे साफ है. उनका आखिरी लीग मैच मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ होने वाला है. अगर राजस्थान रॉयल्स इस मैच में जीत हासिल करती है, तो वह प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. वहीं, अगर राजस्थान को इस मैच में हार का सामना करना पड़ता है, तो भी उनके प्लेऑफ में जाने की उम्मीद जिंदा रहेगी.

एक हार के साथ कैसे क्वालीफाई करेगी RR?

  • KKR को MI से हार मिले.
  • PBKS को LSG से हार मिले.

अगर ऐसा होता है, तो राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मैच हारकर भी प्लेऑफ में बनी रहेगी.

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पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जाने के लिए दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर है. पंजाब के पास 13 मैचों के बाद सिर्फ 13 प्वाइंट्स हैं. अभी पंजाब के पास 1 मैच बाकी है, जिसे जीतने के बाद वह 15 प्वाइंट्स तक पहुंच सकते हैं. अगर पंजाब को प्लेऑफ में जाना है, तो उसे किसी भी हाल में अगले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना होगा. इतना ही नहीं, 15 प्वाइंट्स तक पहुंचने के बाद भी पंजाब चाहेगी कि राजस्थान को मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़े. अगर राजस्थान जीतती है, तो पंजाब का सफर खत्म हो जाएगा. इतना ही नहीं, पंजाब किंग्स चाहेगी कि केकेआर को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार मिले. अगर केकेआर जीते भी, तो बड़े अंतर से न जीते, जिससे पंजाब का नेट रन नेट बेहतर रहे.

कोलकाता नाइट राइडर्स

केकेआर के पास 13 मैचों के बाद 13 प्वाइंट्स हैं. अगर केकेआर अपना बाकी एक मैच जीत लेती है, तो प्लेऑफ में जगह बना सकती है. केकेआर का अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाला है. केकेआर के लिए सबसे आसान समीकरण है कि पंजाब किंग्स और राजस्थान को अपने बाकी 1-1 मैच में हार मिले, जबकि कोलकाता को जीत मिले. इससे केकेआर 15 प्वाइंट्स के साथ क्वालीफाई कर जाएगी. वहीं, अगर पंजाब किंग्स जीत भी जाती है, तो भी केकेआर के पास प्लेऑफ में क्वालीफाई करने का मौका है. केकेआर चाहेगी कि वह दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीते, जिससे उनका नेट रन रेट पंजाब किंग्स से बेहतर हो जाए.

MI के हाथ में तीनों टीमों की किस्मत

राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच 24 मई को मैच खेला जाएगा, जो आईपीएल 2026 का 69वां मुकाबला होगा. अगर मुंबई इंडियंस यह मैच हार जाती है, तो पंजाब किंग्स और केकेआर के लिए इस सीजन का सफर खत्म हो जाएगा. वहीं, अगर मुंबई की टीम राजस्थान को हरा देती है, तो पंजाब और केकेआर के पास प्लेऑफ में जाने के चांसेस होंगे. ऐसे में कहा जा सकता है कि इन तीनों टीमों की किस्मत मुंबई इंडियंस के हाथों में है.

Tags: IPL 2026mumbai indiansRajasthan Royals
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