IPL Playoff Schedule: बेंगलुरु को मिलनी थी फाइनल की मेजबानी, फिर BCCI ने क्यों अहमदाबाद को चुना, कहां आई प्रॉब्लम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2026 के लिए प्लेऑफ मैचों के वेन्यू का ऐलान कर दिया है. फाइनल को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया है, जबकि प्लेऑफ मुकाबले अब मुल्लांपुर और धर्मशाला में खेले जाएंगे. टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण से पहले यह बदलाव सीजन के सबसे बड़े चर्चित फैसलों में से एक बन गया है. शुरुआत में उम्मीद की जा रही थी कि बेंगलुरु फाइनल की मेजबानी करेगा क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरी थी.

बीसीसीआई अक्सर पिछले सीजन की विजेता टीम के घरेलू मैदान को फाइनल की मेजबानी सौंपता रहा है. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकट आवंटन और जनप्रतिनिधियों को मैच पास देने को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद सामने आए, जिसके बाद बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार धर्मशाला में क्वालीफायर 1 खेला जाएगा, जबकि मुल्लांपुर को एलिमिनेटर और क्वालीफायर 2 की मेजबानी सौंपी गई है. वहीं 31 मई को होने वाला फाइनल अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसे बीसीसीआई बड़े मुकाबलों के लिए अपनी प्रमुख वेन्यू में से एक मानता है.

बेंगलुरु फैंस के लिए निराशा

अहमदाबाद को फिर से आईपीएल फाइनल की मेजबानी मिलना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है. दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में शामिल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपनी विशाल क्षमता और शानदार सुविधाओं के कारण लगातार बड़े मैचों के लिए चुना जाता रहा है. यह फैसला बेंगलुरु के फैंस के लिए निराशाजनक साबित हो सकता है, खासकर अगर आरसीबी फाइनल में पहुंचती है और घरेलू मैदान पर खिताबी मुकाबला खेलने का मौका गंवा देती है.

अहमदाबाद में होगा आईपीएल फाइनल

चिन्नास्वामी स्टेडियम एक ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस अचानक बदलाव से शहर अब टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबले की मेजबानी नहीं कर पाएगा. वहीं अहमदाबाद के लिए यह फैसला भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े आयोजनों के पसंदीदा केंद्र के रूप में उसकी स्थिति को और मजबूत करता है. अब प्लेऑफ वेन्यू तय होने के बाद सभी की नजरें टॉप-4 की रेस पर हैं, जहां टीमें आईपीएल 2026 के नॉकआउट में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं.