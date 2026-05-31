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IPL 2026 Orange Cap: वैभव सूर्यवंशी के नाम हुआ ऑरेंज कैप, 776 रनों के साथ घर ले जाएंगे लाखों रुपये

Vaibhav Sooryavanshi Orange Cap Winner: वैभव सूर्यवंशी के नाम हुआ आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप! 15 साल के इस बल्लेबाज ने गेल का रिकॉर्ड तोड़ मचाई तबाही, इनाम में मिलेंगे लाखों रुपये. जानिए पूरी डिटेल...

By: Shivani Singh | Published: May 31, 2026 8:56:43 PM IST

IPL 2026 Orange Cap: वैभव सूर्यवंशी के नाम हुआ ऑरेंज कैप, 776 रनों के साथ घर ले जाएंगे लाखों रुपये


IPL 2026 orange cap winner: फाइनल मुकाबले से पहले तक, गुजरात टाइटंस के ओपनर्स शुभमन गिल और साई सुदर्शन के पास ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ने का एक मौका था. लेकिन, अहमदाबाद के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए गेंदबाजों ने पावरप्ले में ही कहर बरपाकर इन दोनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

शुभमन गिल सिर्फ 10 रन बनाकर जोश हेजलवुड का शिकार बने, जबकि सुदर्शन को भुवनेश्वर कुमार ने 12 रन के निजी स्कोर पर चलता किया. इन दोनों के जल्दी आउट होते ही यह साफ हो गया कि वैभव सूर्यवंशी ही आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहेंगे. इसके साथ ही इस 15 साल के लड़के ने आईपीएल इतिहास के सबसे यादगार और हैरतअंगेज सीजन पर अपनी मुहर लगा दी.

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सीजन पर वैभव का एकतरफा राज

राजस्थान रॉयल्स के इस नए सनसनीखेज खिलाड़ी ने महज 15 साल की उम्र में पूरे सीजन में विरोधी गेंदबाजों की जमकर क्लास ली. सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 48.50 की बेमिसाल औसत और 237.31 के तूफानी स्ट्राइक रेट से कुल 776 रन कूट डाले. आईपीएल के इतिहास में ऐसे आंकड़े शायद ही कभी देखने को मिले हैं.

उनकी इस कामयाबी के पीछे उनका बेखौफ और आक्रामक अंदाज था. सूर्यवंशी ने इस सीजन में खेली गई अपनी महज 327 गेंदों में 135 बाउंड्रीज (चौके-छक्के) जड़ दीं, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ 72 छक्के शामिल थे. उन्होंने सीजन में 6 बार 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया, जिसमें महज 36 गेंदों में जड़ा गया एक सांसें रोक देने वाला शतक भी शामिल है.

यूनिवर्स बॉस ‘क्रिस गेल’ का रिकॉर्ड ध्वस्त

  • इस युवा बल्लेबाज ने सीजन के दौरान आईपीएल के कई बड़े रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर लिया.
  • सबसे ज्यादा छक्के: उन्होंने इस सीजन में 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल के 2012 में बनाए गए 59 छक्कों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया.
  • सिक्स हिटिंग रेट: जहां गेल ने अपने उस ऐतिहासिक सीजन में हर 7.73 गेंदों पर एक छक्का लगाया था, वहीं सूर्यवंशी ने हर 4.31 गेंदों में एक छक्का जड़कर तहलका मचा दिया.

सबसे तेज 1,000 रन: वह आईपीएल में सबसे कम उम्र में और सबसे कम गेंदें खेलकर 1,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर-2 में सिर्फ 440 गेंदों में यह जादुई आंकड़ा छुआ और आंद्रे रसेल के रिकॉर्ड को 105 गेंदों के अंतर से पीछे छोड़ दिया.

पावरप्ले में तबाही: उनके सीजन का सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा पावरप्ले का रहा. अपने कुल 776 रनों में से 521 रन उन्होंने शुरुआती 6 ओवरों में ही बना डाले, जो आईपीएल के किसी भी एक सीजन में पावरप्ले के दौरान किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं.

IPL 2026: सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

IPL 2026 Orange Cap: वैभव सूर्यवंशी के नाम हुआ ऑरेंज कैप, 776 रनों के साथ घर ले जाएंगे लाखों रुपये

ऑरेंज कैप होल्डर वैभव को मिलेगी कितनी राशि

आईपीएल में पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ‘ऑरेंज कैप’ से नवाजा जाता है, जिसके साथ चमचमाती ट्रॉफी और 10 लाख रुपये की प्राइज मनी भी मिलती है. साल 2026 में यह प्रतिष्ठित सम्मान 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा. राजस्थान रॉयल्स के इस धाकड़ बल्लेबाज ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से न सिर्फ क्रिकेट फैंस का दिल जीता, बल्कि इस बड़ी इनामी राशि के हकदार भी बने.

Tags: home-hero-pos-2IPL 2026vaibhav suryavanshi
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