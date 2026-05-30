Orange Cap updated List: शुभमन गिल की सेंचुरी से पलटा पासा, ऑरेंज कैप की रेस में मची खलबली; टूट गया वैभव का दिल

गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने क्वालीफायर-2 के बड़े मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. राजस्थान से मिले 215 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की जीत के हीरो रहे कप्तान शुभमन गिल. गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए महज 53 गेंदों पर 104 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा.

शुभमन गिल का साथ साई सुदर्शन ने बखूबी निभाया, जिन्होंने 58 रनों की तेज-तर्रार पारी खेली. दोनों के बीच हुई 150 रनों की बेहतरीन साझेदारी ने राजस्थान के गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ दी और रॉयल्स का फाइनल का सपना तोड़ दिया. गुजरात ने इस बड़े लक्ष्य को 8 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया.

ऑरेंज कैप की रेस (Qualifier 2 के बाद)

क्वालीफायर-2 के खत्म होने के बाद ऑरेंज कैप की रेस बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अभी भी टॉप पर बने हुए हैं. उन्होंने 16 मैचों में 237.31 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए हैं. वहीं, गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल अपनी शतकीय पारी के दम पर दूसरे नंबर पर आ गए हैं. गिल के नाम अब 15 मैचों में 163.72 के स्ट्राइक रेट से 722 रन हो गए हैं. उनके साथी खिलाड़ी साई सुदर्शन 16 मैचों में 710 रनों के साथ तीसरे स्थान पर मजबूती से टिके हुए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के हेनरिक क्लासेन 15 मैचों में 624 रनों के साथ चौथे और उन्हीं की टीम के ईशान किशन 15 मैचों में 602 रनों (स्ट्राइक रेट 182.42) के साथ पांचवें नंबर पर हैं.

अब जबकि सिर्फ फाइनल मुकाबला बचा है, वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान क्वालीफायर के बाद बाहर हो गई है. गुजरात फाइनल में RCB से भिड़ेगी तो अब ऑरेंज कैप के दावेदार शुभमन गिल और साईं सुदर्शन होंगे. हालांकि इसके लिए शुभमन गिल को कम से कम 55 रन RCB के खिलाफ बनाने होंगे वहीं साईं सुदर्शन को भी टिककर खेलना होगा और कम से कम 67 रन बनाने होंगे.

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