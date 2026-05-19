IPL 2026 Orange Cap: सूर्यवंशी फिसले, कोहली ने मारी एंट्री…ऑरेंज कैप की रेस में बड़ा उलटफेर; यहां देखें टॉप-10

IPL 2026 Orange Cap: IPL 2026 में प्रतिष्ठित ऑरेंज कैप की दौड़ अब एक ज़ोरदार मुकाबले में बदल गई है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स (RR) 19 मई को एक अहम मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बड़े मैच से पहले, टॉप पर एक बड़ा बदलाव हुआ है. सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज़ हेनरिक क्लासेन ने गुजरात टाइटन्स के मुख्य बल्लेबाज़ साई सुदर्शन की जगह लेते हुए, नंबर एक का वह स्थान हासिल कर लिया है जिसके लिए कड़ी टक्कर चल रही थी.

लिस्ट में पहले स्थान पर कौन?

क्लासेन चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 26 गेंदों में 47 रनों की मैच जिताऊ और आक्रामक पारी खेलने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं. इस पारी के साथ ही, इस सीज़न में 13 मैचों में उनके कुल रन 555 हो गए हैं. उनके पास साई सुदर्शन पर एक रन की छोटी, लेकिन महत्वपूर्ण बढ़त है; सुदर्शन 554 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और उनके नाम एक शतक भी दर्ज है. वहीं, सुदर्शन के GT के सलामी जोड़ीदार और कप्तान शुभमन गिल 552 रनों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जिससे अब टॉप स्थान के लिए इन तीनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.

IPL 2026 ऑरेंज कैप: टॉप 10 रन बनाने वाले खिलाड़ी (19 मई तक)

रैंक खिलाड़ी टीम रन मैच हाई स्कोर औसत स्ट्राइक रेट

1 हेनरिक क्लासेन SRH 555 13 69 50.45 155.89

2 साई सुदर्शन GT 554 13 100 46.17 157.83

3 शुभमन गिल GT 552 12 86 46.00 160.46

4 विराट कोहली RCB 542 13 105* 54.20 164.74

5 KL राहुल DC 533 13 152* 44.42 171.93

6 अभिषेक शर्मा SRH 507 13 135* 42.25 201.99

7 ईशान किशन SRH 490 13 91 37.69 179.48

8 वैभव सूर्यवंशी RR 486 12 103 40.50 234.78

9 संजू सैमसन CSK 477 13 115* 47.70 166.20

10 कूपर कोनोली PBKS 473 13 107* 47.30 162.54

लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी फिसले, विराट कोहली टॉप-10 में

पीछा करने वाले खिलाड़ियों के ग्रुप में कई पीढ़ियों के दिग्गज और विस्फोटक युवा खिलाड़ी शामिल हैं, जो टॉप तीन में जगह बनाने के लिए तैयार हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली 542 रनों के साथ चौथे स्थान पर आराम से जमे हुए हैं, और टॉप 10 में उनका औसत सबसे ज़्यादा (54.20) है. दिल्ली कैपिटल्स के ज़ोरदार बल्लेबाज़ KL राहुल 533 रनों के साथ पांचवें स्थान पर उनके ठीक पीछे हैं; इसमें उनका इस सीज़न का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 152* भी शामिल है, जो वाकई हैरान कर देने वाला है.

अभिषेक शर्मा और ईशान किशन टॉप 10 में

इस बीच, SRH की बेहद आक्रामक ओपनिंग जोड़ी—अभिषेक शर्मा (507 रन) और ईशान किशन (490 रन)—छठे और सातवें स्थान पर काबिज़ है. गौरतलब है कि अभिषेक के नाम इस सीज़न में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी होने का गौरव हासिल है, जिनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर (201.99) है.

हालांकि, आज रात सभी की नज़रें राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी—वैभव सूर्यवंशी—पर टिकी होंगी. फ़िलहाल 486 रनों के साथ आठवें स्थान पर मौजूद यह होनहार खिलाड़ी, 234.78 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है. आज रात LSG के ख़िलाफ़ एक दमदार प्रदर्शन उसे आसानी से 500 रनों का आँकड़ा पार करवाकर, शीर्ष पाँच खिलाड़ियों की सूची में काफ़ी ऊपर पहुँचा सकता है; जिससे ‘ऑरेंज कैप’ की दौड़ पूरी तरह से अप्रत्याशित बनी रहेगी.

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