Home > क्रिकेट > IPL 2026 Orange Cap: सुदर्शन-गिल के आगे फीके पड़े वैभव सूर्यवंशी, प्लेऑफ से पहले ऑरेंज कैप की रेस में मचा तहलका

IPL 2026 Orange Cap: सुदर्शन-गिल के आगे फीके पड़े वैभव सूर्यवंशी, प्लेऑफ से पहले ऑरेंज कैप की रेस में मचा तहलका

आईपीएल 2026 में सुदर्शन और गिल के तूफान के आगे फीके पड़े वैभव सूर्यवंशी. ऑरेंज कैप की रेस में बड़ा उलटफेर, जानें अब टॉप पर कौन है काबिज...

By: Shivani Singh | Published: May 22, 2026 12:10:15 PM IST

IPL 2026 Orange Cap: सुदर्शन-गिल के आगे फीके पड़े वैभव सूर्यवंशी, प्लेऑफ से पहले ऑरेंज कैप की रेस में मचा तहलका


IPL 2026 Orange Cap List: गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाजों, साई सुदर्शन और शुभमन गिल का आईपीएल 2026 में बल्ले से धमाल जारी है. गुरुवार को अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेली गई अपनी बेहतरीन पारियों के दम पर दोनों बल्लेबाज अब ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-2 पर काबिज हो गए हैं. सुदर्शन ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए 53 गेंदों में 84 रनों की बेहद शानदार पारी खेली और इस सीजन के 14 मैचों में 638 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर फिर से कब्जा जमा लिया. वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी; उन्होंने महज 37 गेंदों पर ताबड़तोड़ 64 रन कूट दिए. इस पारी की बदौलत गिल 14 मैचों में 616 रनों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. और इसी के साथ इनदोनों बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है. गुजरात-चेन्नई मैच से पहले ऑरेंज कैप की लिस्ट स्थान पर थे. हालांकि वैभव के पास अभी मौका है जब वह गुजरात के इन दो बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर एक बार फिर से आगे निकल सकते हैं.

गुजरात का दबदबा और प्लेऑफ की राह

दोनों ही बल्लेबाजों ने 600 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे अब गुजरात टाइटंस के पास आईपीएल 2026 के दो सबसे बड़े रन-स्कोरर मौजूद हैं. प्लेऑफ में जाने से पहले टीम के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती थी. इन दोनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप के दम पर ही GT ने लीग स्टेज का अंत धमाकेदार अंदाज में किया और पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में अपनी जगह पक्की की.

You Might Be Interested In

युवा सनसनी वैभव तीसरे नंबर पर खिसके

इस जोड़ी के तूफान की वजह से राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की लिस्ट में पहले से फिसलकर तीसरे पायदान पर आ गए हैं. इस युवा खिलाड़ी के लिए यह सीजन किसी सपने जैसा रहा है, जिन्होंने अब तक 13 मैचों में शानदार 579 रन बनाए हैं. उनके ठीक पीछे चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के मिचेल मार्श (563 रन) और पांचवें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन (555 रन) बने हुए हैं.

IPL 2026 Orange Cap: सुदर्शन-गिल के आगे फीके पड़े वैभव सूर्यवंशी, प्लेऑफ से पहले ऑरेंज कैप की रेस में मचा तहलका

अब जबकि आईपीएल 2026 अपने सबसे रोमांचक मोड़ (प्लेऑफ) पर पहुंच चुका है, ऑरेंज कैप की यह जंग और भी दिलचस्प हो गई है. मुकाबला कड़ा है और चूंकि अभी कई दावेदारों को और मैच खेलने हैं, ऐसे में देखना मजेदार होगा कि टूर्नामेंट के खत्म होने पर यह चमचमाती कैप किसके सिर सजती है!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026
IPL 2026 Orange Cap: सुदर्शन-गिल के आगे फीके पड़े वैभव सूर्यवंशी, प्लेऑफ से पहले ऑरेंज कैप की रेस में मचा तहलका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026 Orange Cap: सुदर्शन-गिल के आगे फीके पड़े वैभव सूर्यवंशी, प्लेऑफ से पहले ऑरेंज कैप की रेस में मचा तहलका
IPL 2026 Orange Cap: सुदर्शन-गिल के आगे फीके पड़े वैभव सूर्यवंशी, प्लेऑफ से पहले ऑरेंज कैप की रेस में मचा तहलका
IPL 2026 Orange Cap: सुदर्शन-गिल के आगे फीके पड़े वैभव सूर्यवंशी, प्लेऑफ से पहले ऑरेंज कैप की रेस में मचा तहलका
IPL 2026 Orange Cap: सुदर्शन-गिल के आगे फीके पड़े वैभव सूर्यवंशी, प्लेऑफ से पहले ऑरेंज कैप की रेस में मचा तहलका