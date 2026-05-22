IPL 2026 Orange Cap: सुदर्शन-गिल के आगे फीके पड़े वैभव सूर्यवंशी, प्लेऑफ से पहले ऑरेंज कैप की रेस में मचा तहलका

IPL 2026 Orange Cap List: गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाजों, साई सुदर्शन और शुभमन गिल का आईपीएल 2026 में बल्ले से धमाल जारी है. गुरुवार को अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेली गई अपनी बेहतरीन पारियों के दम पर दोनों बल्लेबाज अब ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-2 पर काबिज हो गए हैं. सुदर्शन ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए 53 गेंदों में 84 रनों की बेहद शानदार पारी खेली और इस सीजन के 14 मैचों में 638 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर फिर से कब्जा जमा लिया. वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी; उन्होंने महज 37 गेंदों पर ताबड़तोड़ 64 रन कूट दिए. इस पारी की बदौलत गिल 14 मैचों में 616 रनों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. और इसी के साथ इनदोनों बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है. गुजरात-चेन्नई मैच से पहले ऑरेंज कैप की लिस्ट स्थान पर थे. हालांकि वैभव के पास अभी मौका है जब वह गुजरात के इन दो बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर एक बार फिर से आगे निकल सकते हैं.

गुजरात का दबदबा और प्लेऑफ की राह

दोनों ही बल्लेबाजों ने 600 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे अब गुजरात टाइटंस के पास आईपीएल 2026 के दो सबसे बड़े रन-स्कोरर मौजूद हैं. प्लेऑफ में जाने से पहले टीम के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती थी. इन दोनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप के दम पर ही GT ने लीग स्टेज का अंत धमाकेदार अंदाज में किया और पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में अपनी जगह पक्की की.

युवा सनसनी वैभव तीसरे नंबर पर खिसके

इस जोड़ी के तूफान की वजह से राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की लिस्ट में पहले से फिसलकर तीसरे पायदान पर आ गए हैं. इस युवा खिलाड़ी के लिए यह सीजन किसी सपने जैसा रहा है, जिन्होंने अब तक 13 मैचों में शानदार 579 रन बनाए हैं. उनके ठीक पीछे चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के मिचेल मार्श (563 रन) और पांचवें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन (555 रन) बने हुए हैं.

अब जबकि आईपीएल 2026 अपने सबसे रोमांचक मोड़ (प्लेऑफ) पर पहुंच चुका है, ऑरेंज कैप की यह जंग और भी दिलचस्प हो गई है. मुकाबला कड़ा है और चूंकि अभी कई दावेदारों को और मैच खेलने हैं, ऐसे में देखना मजेदार होगा कि टूर्नामेंट के खत्म होने पर यह चमचमाती कैप किसके सिर सजती है!