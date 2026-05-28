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Orange-Purple Cap Updated List: एक ही मैच में बदल गई ऑरेंज और पर्पल कैप की पूरी कहानी, खुद देख लें अपडेटेड लिस्ट

IPL 2026: एलिमिनेटर मैच के बाद ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में बड़ा उलटफेर हुआ है। एक युवा खिलाड़ी ने सबको चौंकाते हुए नंबर-1 की गद्दी पर कब्जा कर लिया है।

By: Shivani Singh | Published: May 28, 2026 12:19:17 AM IST

Orange-Purple Cap Updated List: एक ही मैच में बदल गई ऑरेंज और पर्पल कैप की पूरी कहानी, खुद देख लें अपडेटेड लिस्ट


IPL 2026: बुधवार (27 मई) को खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर के धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 47 रनों से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही राजस्थान ने क्वालिफायर-2 में अपनी जगह पक्की कर ली है.

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस नॉकआउट मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. लेकिन उनका यह फैसला पूरी तरह उलटा पड़ गया. राजस्थान के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 29 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेल डाली.

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ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे निकले वैभव

इस नॉकआउट मैच में 97 रन बनाने के साथ ही वैभव सूर्यवंशी के इस सीजन में अब कुल 680 रन हो गए हैं और वह ऑरेंज कैप (Orange Cap) की रेस में टॉप पर पहुंच गए हैं. उन्होंने गुजरात टाइटंस के ओपनर बी साई सुदर्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिनसे वह अब 28 रन आगे हैं

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पर्पल कैप की रेस हुई रोमांचक

हैदराबाद के खिलाफ तीन विकेट चटकाने के बाद जोफ्रा आर्चर के आईपीएल 2026 में अब कुल 24 विकेट हो गए हैं. हालांकि, वह पर्पल कैप (Purple Cap) की लिस्ट में अभी भी तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन उन्होंने टॉप पर चल रहे भुवनेश्वर कुमार और कागिसो रबाडा के बीच के अंतर को अब सिर्फ 2 विकेट का कर दिया है. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा 15 मैचों में 20 विकेट लेकर पांचवें स्थान पर बने हुए हैं.

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अब क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी राजस्थान

इस शानदार जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स का सामना शुक्रवार (29 मई) को क्वालिफायर-2 में गुजरात टाइटंस (GT) से होगा. यह नॉकआउट मुकाबला भी न्यू चंडीगढ़ में ही खेला जाएगा. इस मैच को जीतने वाली टीम रविवार (31 मई) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से खिताबी भिड़ंत करेगी.

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