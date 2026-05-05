IPL 2026: ऑरेंज कैप की रेस में रिकल्टन की एंट्री, विराट कोहली टॉप-5 से बाहर, नंबर-1 पर कौन?

IPL 2026 Orange Cap List: आईपीएल 2026 में आधे से ज्यादा मुकाबले खेले जा चुके हैं. अगले कुछ ही मैचों में प्लेऑफ की तस्वीर भी साफ हो जाएगी. 28 मार्च को शुरू हुए 19वें सीजन में अभी तक कई बार ऑरेंज कैप के चेहरे बदल चुके हैं. विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा, समीर रिजवी और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों के सिर पर ऑरेंज कैप सजी. इसके बाद हर 1-2 मैच के बाद ऑरेंज कैप की लिस्ट में लगातार बदलाव हुआ. 4 मई को मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मैच के बाद इस लिस्ट में फेरबदल हुआ है.

मुंबई के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज रायन रिकल्टन ने 83 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके बाद वह ऑरेंज कैप की रेस में छठे नंबर पर आ गए हैं. रायन रिकल्टन ने अभी तक 8 मैचों में 190.95 के स्ट्राइक रेट से 380 रन बनाए हैं. इसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, विराट कोहली टॉप-5 की रेस से बाहर हो चुके हैं.

कोहली टॉप-5 से बाहर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 से बाहर हो गए हैं. विराट कोहली ने अभी तक मौजूदा सीजन में 9 पारियों में 165.50 के स्ट्राइक रेट से 379 रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली के बल्ले से 3 अर्धशतक आए हैं. वहीं, इस लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर कब्जा जमाए हुए हैं. अभिषेक शर्मा ने 10 पारियों में 206.57 के स्ट्राइक रेट से 440 रन बनाए हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स के दिग्गज ओपनर केएल राहुल का नाम आता है, जो 9 पारियों में 185.83 के स्ट्राइक रेट से 433 रन बना चुके हैं. फिर तीसरे नंबर पर हेनरिक क्लासेन मौजूद हैं, जिनके बल्ले से 10 पारियों में 156.82 के स्ट्राइक रेट से 425 रन आए हैं.

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वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर?

राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के सलामी युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. फिलहाल वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. वैभव सूर्यवंशी ने मौजूदा सीजन में 10 पारियों में 237.64 के स्ट्राइक रेट से 404 रन बनाए हैं. इसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, 5वें नंबर पर गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन मौजूद हैं. साईं सुदर्शन ने 10 पारियों में 158.43 के स्ट्राइक रेट से 385 रन बनाए हैं.