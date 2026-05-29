BCCI Smart Glasses Ban: IPL में स्मार्ट ग्लासेस पर लगा बैन, BCCI का खिलाड़ियों को सख्त निर्देश; नई एडवाइजरी जारी

IPL New Advisory: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) बढ़ते हाई-टेक उपकरणों के इस्तेमाल को देखते हुए खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए नए नियमों का ऐलान किया गया है. मैदान पर स्मार्ट ग्लासेस, सनग्लासेस और गॉगल्स का इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत दी गई है. एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) ने BCCI को जानकारी दी कि कुछ कंपनियां इस लीग में खिलाड़ियों और टीम के अधिकारियों को कई खास उपकरण बेचने की लगातार कोशिश कर रही हैं.

खिलाड़ियों को जारी किया नया नियम

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ACSU ने BCCI को जानकारी दी कि स्मार्ट आईवियर डिवाइस लाइव स्ट्रीमिंग और टेक्सट मैसेज भेजा जा सकता है. इस उपकरण से ऑडियो-वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. इसी के कारण खेल में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए चिंता जताई गई है. इन उपकरणों का लाइव मैच के दौरान गलत इस्तेमाल हो सकता है. सुत्र के मुताबिक, दैनिक अखबार ने लिखा कि ‘तकनीक और भी ज्यादा ए़डवांस होती जा रही है, इसमें छुपे हुए अलग-अलग संचार तरीकों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. ACSU की ये कार्रवाई बताती है कि लीग किसी भी तरह के इंटिग्रिटी रिस्क से निपटने के लिए सतर्क है.

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IPL में सख्त गाइ़डलाइन

BCCI ने इस महीने शुरुआत में 8 पन्नों की गाइडलाइन जारी कर दी थी. जिसके बाद लीग पर निगरानी और भी सख्त नजर आ रही है. इसमें खिलाड़ियों, टीम मालिकों और प्रोटोकॉल तोड़ने के मामलों का जिक्र किया गया था. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने 10 फ्रेचाइजी को ईमेल में कहा कि मौजूदा IPL सीजन के दौरान खिलाडियों और स्टाफ सपोर्ट की तरफ से नियमों के उल्लंघन की घटनाएं सामने आई हैं. उन्होंने आगे लिखा कि ‘अगर इन घटनाओं को नजरअंदाज किाय तो इससे BCCI और टूर्नामेंट को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. IPL 2026 में पहले भी राजस्थान रॉयल्स के एक मैनेजर ने विवाद खड़ा कर दिया था. वह लाइव मैच के दौरान डगआउट में वैभव सूर्यवंशी के पास बैठकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था. जिसके बाद काफी बवाल हुआ था और बोर्ड की तरफ से एक्शन भी लिया गया था.

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