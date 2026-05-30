IPL 2026 Memes: GT ने मारी फाइनल में एंट्री, तो इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़, देखें फनी रिएक्शन्स

IPL 2026 Funny Memes: गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ वैभव सूर्यवंशी का फाइनल में जीतकर ट्रॉफी उठाने का सपना भी टूट गया. वैभव सूर्यवंशी ने इस नॉकआउट मैच में गुजरात के खिलाफ 96 रनों की शानदार पारी खेली. इसकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 214 रन पर पहुंचा.

इसके जवाब में उतरी गुजरात टाइटंस ने 19वें ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. इस दौरान फिर से एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला, जब साईं सुदर्शन हिट विकेट आउट हो गए. वह लगातार 2 मैचों में अजीबोगरीब तरह से आउट हुए हैं. ऐसे में मैच के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. देखें टॉप फनी मीम्स…

साईं सुदर्शन के दूसरी बार हिट विकेट होने के बाद…

Best gift for Sai Sudarshan pic.twitter.com/lnrhs1jXO7 — Sagar (@sagarcasm) May 29, 2026







वैभव सूर्यवंशी और साईं सुदर्शन की खराब किस्मत

What is more heartbreaking? 💔 pic.twitter.com/VXoXIMtssy — TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) May 29, 2026







वैभव सूर्यवंशी का AURA…

No fear, no pressure , just Vaibhav Suryavanshi dominating bowlers.🔥🔥 pic.twitter.com/p6sSzK2rxf — NiK (@Oye_Nik) May 29, 2026







गुजरात की अहमदाबाद के फाइनल में एंट्री

Shubman Gill entering Ahmedabad for IPL final pic.twitter.com/9p7OjeupXv — జై శ్రీ రామ్ 🏹 (@JayhoSanathan) May 29, 2026





दूसरी बार हिट विकेट होने के बाद साईं सुदर्शन

1st time was so nice,

Sudharsan had to do it twice. pic.twitter.com/WLzhOsyQnZ — Shivani (@meme_ki_diwani) May 29, 2026

साईं के आउट होने के बाद गिल…

Shubman Gill can’t believe it. pic.twitter.com/SzBhAPFY94 — Silly Point (@FarziCricketer) May 29, 2026







वैभव सूर्यवंशी के 96 रन पर आउट होने के बाद

Entire India when Vaibhav Sooryavanshi got out on 96 pic.twitter.com/rn4cPXBVwD — Abhishek (@MSDianAbhiii) May 29, 2026







फाइनल में गुजरात की एंट्री के बाद RCB का हाल

RCB will face Shubman Gill and Sai Sudharsan at Ahmedabad🥶 pic.twitter.com/8QZfXzUkV5 — Dinda Academy (@academy_dinda) May 29, 2026







झुकेगा नहीं…







कैसा रहा क्वालीफायर-2 का मैच?

मैच की बात करें, तो वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान की ओर से 96 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने 38 रनों का योगदान किया. इसके दम पर राजस्थान ने गुजरात टाइटंस को 215 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी गुजरात की टीम 18.4 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. गुजरात की ओर से साईं सुदर्शन ने 58 रनों की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 104 रन बनाए. इसके दम पर गुजरात ने 7 विकेट से मैच जीतकर फाइनल में एंट्री कर ली.