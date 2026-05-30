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IPL 2026 Memes: GT ने मारी फाइनल में एंट्री, तो इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़, देखें फनी रिएक्शन्स

IPL 2026 Funny Memes: गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच में एक बार मजेदार नजारा देखने को मिला. सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन लगातार दूसरे मैच में अजीबोगरीब तरीके से हिट विकेट आउट हो गए. इसके बाद इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 30, 2026 2:25:42 PM IST

राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच के फनी मीम्स.
राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच के फनी मीम्स.


IPL 2026 Funny Memes: गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ वैभव सूर्यवंशी का फाइनल में जीतकर ट्रॉफी उठाने का सपना भी टूट गया. वैभव सूर्यवंशी ने इस नॉकआउट मैच में गुजरात के खिलाफ 96 रनों की शानदार पारी खेली. इसकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 214 रन पर पहुंचा.

इसके जवाब में उतरी गुजरात टाइटंस ने 19वें ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. इस दौरान फिर से एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला, जब साईं सुदर्शन हिट विकेट आउट हो गए. वह लगातार 2 मैचों में अजीबोगरीब तरह से आउट हुए हैं. ऐसे में मैच के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. देखें टॉप फनी मीम्स…

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वैभव सूर्यवंशी और साईं सुदर्शन की खराब किस्मत



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गुजरात की अहमदाबाद के फाइनल में एंट्री



दूसरी बार हिट विकेट होने के बाद साईं सुदर्शन 

साईं के आउट होने के बाद गिल…



वैभव सूर्यवंशी के 96 रन पर आउट होने के बाद



फाइनल में गुजरात की एंट्री के बाद RCB का हाल



झुकेगा नहीं…



कैसा रहा क्वालीफायर-2 का मैच?

मैच की बात करें, तो वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान की ओर से 96 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने 38 रनों का योगदान किया. इसके दम पर राजस्थान ने गुजरात टाइटंस को 215 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी गुजरात की टीम 18.4 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. गुजरात की ओर से साईं सुदर्शन ने 58 रनों की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 104 रन बनाए. इसके दम पर गुजरात ने 7 विकेट से मैच जीतकर फाइनल में एंट्री कर ली.

Tags: IPL 2026Sai Sudharsanvaibhav suryavanshi
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