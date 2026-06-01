IPL 2026 Memes: RCB बनी चैंपियन, तो इंटरनेट पर मीम्स ने लूटी महफिल, हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे आप!

IPL 2026 FinaL Memes: बेंगलुरु के दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने के बाद आरसीबी फैंस खूब जश्न मना रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 1, 2026 4:50:02 PM IST

IPL 2026 FinaL Memes: आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस महामुकाबले में आरसीबी ने आसानी से जीत दर्ज कर ली. इस मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 155 रन बनाए. गुजरात की ओर से वाशिंग्टन सुंदर ने नाबाद 50 रनों की पारी खेली. इसके अलावा निशांत सिंधु ने 20 और जोस बटलर ने 19 रन बनाए. इसके चलते गुजरात ने आरसीबी को 156 रनों का टारगेट दिया.

आरसीबी ने टारगेट का चेज करते हुए आक्रामक शुरुआत की. सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने 32 रन बनाए. वहीं, विराट कोहली ने 42 गेंदों पर 75 रनों शानदार पारी खेलकर आरसीबी को मैच जिताया. आरसीबी ने 12 गेंद बाकी रहते ही 5 विकेट से फाइनल जीत लिया. आरसीबी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. फैंस एक-दूसरे की टीमों को ट्रोल कर रहे हैं. नीचे देखें टॉप फनी मीम्स…

आरसीबी ने साल 2008 से लेकर 2024 तक ट्रॉफी जीतने के लिए कड़ी मशक्कत की. इस दौरान 3 बार आरसीबी ट्रॉफी के करीब पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई. फिर आखिरकार आईपीएल 2025 में रजत पाटीदार आरसीबी के कप्तान बने. पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने अपने पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीत ली. इसके बाद दूसरे सीजन में आरसीबी ने अपना टाइटल भी डिफेंड कर लिया. इसी के साथ रजत पाटीदार का नाम उन कप्तानों की खास लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपनी टीम को लगातार 2 ट्रॉफी जिताए हैं.

