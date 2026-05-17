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KKR का महंगा खिलाड़ी निकला ‘फिसड्डी’! मैदान पर नहीं दिखा पाया कोई कमाल; किंग खान को हुआ करोड़ों का नुकसान

IPL 2026 Matheesha Pathirana: केकेआर ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत कीं. डेब्यू मैच खेल रहे 18 करोड़ के श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीसा पाथिराना गेंदबाजी में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे.

By: Preeti Rajput | Published: May 17, 2026 10:20:16 AM IST

कोलकाता नाइटराइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हार का स्वाद चखाया है.
कोलकाता नाइटराइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हार का स्वाद चखाया है.


IPL 2026 Matheesha Pathirana: कोलकाता नाइटराइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हार का स्वाद चखाया है. इसी जीत के साथ अंजिक्य रहाणे की कप्तानी वाली KKR ने अपने प्लेऑफ में जाने के रास्ते की मुश्किलों को थोड़ा कम किया है. गुजरात के साथ मुकाबले में केकेआर ने कमाल की बल्लेबाजी की. इस मुकाबले में केकेआर ने गेंदबाजी के लिए श्रीलंकाई पेसर मथीसा पाथिराना को मैदान पर उतारा. पथिराना का ये इस सीजन का पहला मैच था, साथ ही वह केकेआर के लिए भी पहले डेब्यू मैच खेल रहे थे. लेकिन पाथिराना मैदान पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाए. 

पाथिराना का निराशाजनक प्रदर्शन 

गुजरात के संग मुकाबले में पथिराना ने केवल 8 गेंद ही डाली थी, कि उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई. जिससे पाथिराना को मैदान छोड़कर जाना पड़ा. बता दे कि, केकेआर उनका इसी सीजन के शुरूआत से ही इंतजार कर रही है. लेकिन जब वह फिट हुए तो एक बार फिर चोटिल होकर बाहर हो गए हैं. जिसके बाद पाथिराना के साथ-साथ केकेआर भी बुरी ट्रोलिंग का सामना कर रही है. 

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चेन्नई से रिलीज हुए थे पाथिराना 

आईपीएल 2025 के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स से रिलीज किए गए थे. जिसके बाद ऑक्शन में पाथिराना को केकेआर ने 18 करोड़ रुपये देकर खरीदा था. किंग खान और केकेआर को पाथिराना की गेंदबाजी से काफी उम्मीदें थी. लेकिन चोटिल होने के बाद इस पूरे सीजन वह बाहर रहे हैं. चोट ठीक हुई तो टीम को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के एनओसी का इंतजार करना पड़ा. एनओसी के बाद कुछ समय के लिए उन्हें बेंच पर बैछा कर रखा और जब मैदान पर उतारा तो एक बार फिर वह चोटिल हो गए. 

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किंग खान को हुआ भारी नुकसान 

लोग पाथिराना की खरीददारी को आईपीएल के इतिहास की सबसे खराब खरीददारी बता रहे हैं. क्योकिं इस सीजन पाथिराना एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. ऐसे में फैंस और टीम केवल उम्मीद कर रही है कि पाथिराना जल्द ठीक होकर टीम में वापसी करें. 

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Tags: home-hero-pos-2IPL 2026KKRMatheesha Pathirana
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