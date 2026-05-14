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IPL 2026: विराट कोहली के शतक के RCB बनी नंबर-1, KKR प्लेऑफ से बाहर! देखें ताजा Points Table

IPL 2026 Points Table: केकेआर को हराने के बाद आरसीबी की टीम पहले नंबर पर पहुंच गई है. इस जीत के साथ ही आरसीबी के पास 16 प्वाइंट्स हो गए हैं. वहीं, गुजरात की टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर खिसक गई है. देखें ताजा प्वाइंट्स टेबल...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 14, 2026 12:20:07 PM IST

आईपीएल 2026 प्वाइंट्स टेबल अपडेट.
आईपीएल 2026 प्वाइंट्स टेबल अपडेट.


IPL 2026 Latest Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के प्वाइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) पहले नंबर पर पहुंच गई है. आरसीबी की टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान से छलांग लगाकर एक बार फिर प्वाइंट्स टेबल के शीर्ष पर कब्जा जमा लिया है. आरसीबी ने बुधवार (13 मई) को खेले गए मैच में केकेआर को 6 विकेट से हराया. इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) ने शानदार शतक लगाया.

कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रनों की पारी खेली. आरसीबी की जीत के केकेआर के लिए प्लेऑफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इसके अलावा गुजरात टाइटंस को भी नुकसान झेलना पड़ा है. दरअसल, आरसीबी की जीत के वजह से गुजरात की टीम पहले स्थान से दूसरे पायदान पर खिसक गई है.

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टॉप-4 की रेस में कौन?

आईपीएल 2026 के प्वाइंट्स टेबल पर नजर डालें, तो आरसीबी और गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. आरसीबी और गुजरात दोनों टीमों के खाते में 16-16 प्वाइंट्स हो गए हैं. दोनों टीमों ने 12 मैचों में 8-8 जीत हासिल की है. हालांकि आरसीबी का नेट रन रेट बेहतर है, जिसकी वजह से वह पहले नंबर पर है. इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद 14 प्वाइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर है. हैदराबाद को 12 मैचों में 7 जीत और 5 हार मिली है. वहीं, पंजाब किंग्स चौथे पायदान पर है, जिनके पास 13 अंक हैं. पंजाब को 11 मैचों में 6 जीत और 4 हार मिली है.

ये भी पढ़ें: Video: 1 रन लेते ही झूमे ‘किंग’ कोहली, लेकिन शतक पर रहे ‘Calm’, मैच के बाद खोला राज

केकेआर की राह हुई मुश्किल

आरसीबी से मिली हार के बाद कोलकाता के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है. केकेआर के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के चांस काफी कम हो गए हैं. अभी केकेआर के खाते में 9 प्वाइंट्स हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 3 मैच बाकी हैं. अगर केकेआर अपने सभी बाकी मैच जीत लेती है, तो भी वह 15 प्वाइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे. ऐसे में केकेआर के क्वालीफिकेशन दूसरी टीमों पर निर्भर रहेगा. फिलहाल केकेआर की टीम प्वाइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर मौजूद है.

CSK-RR अभी भी रेस में

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं. दोनों ही टीमों के पास 12-12 अंक हैं, जबकि उनके 3 मैच बाकी हैं. ऐसे में अगर ये दोनों टीमों अपने सभी 3 मैच जीत जाती हैं, तो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी. हालांकि अगर 2-2 मैच भी जीतती हैं, तो भी प्लेऑफ की दहलीज पर पहुंच जाएंगी, लेकिन उनकी क्वालीफिकेशन नेट रन रेट के आधार पर होगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी.

Tags: IPL 2026
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