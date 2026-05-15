CSK में शामिल हुए कुलदीप यादव, RCB में भी रातों-रात इस खूंखार इंग्लिश गेंदबाज ने मारी एंट्री!

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के रोमांच के बीच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं। टूर्नामेंट अब अपने निर्णायक मोड़ पर है, ऐसे में दोनों टीमों ने चोटिल और अनुपलब्ध खिलाड़ियों की जगह नए चेहरों को शामिल किया है। चेन्नई ने जहां घरेलू टैलेंट पर भरोसा जताया है, वहीं बेंगलुरु ने एक अनुभवी विदेशी गन बॉलर को अपने साथ जोड़ा है।

क्यों बाहर हुए खलील अहमद और नुवान तुषारा?

खलील अहमद (CSK): चेन्नई के लिए यह एक बड़ा झटका है. टीम के मुख्य बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। 14 अप्रैल को चेपॉक स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हुए हाई-वोल्टेज मैच के दौरान खलील की मांसपेशियों में गंभीर खिंचाव आ गया था. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें ठीक होने में लंबा समय लगेगा, जिससे चेन्नई के गेंदबाजी आक्रमण को तगड़ा नुकसान पहुंचा है.

नुवान तुषारा (RCB): श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा का मामला थोड़ा अलग रहा. दरअसल, फिटनेस टेस्ट (2 किमी की दौड़) पास न कर पाने के कारण श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से मना कर दिया था. इसके खिलाफ तुषारा अदालत भी गए, लेकिन अब उन्होंने अपना कानूनी मामला वापस ले लिया है. चूंकि आईपीएल का बड़ा हिस्सा निकल चुका है, इसलिए उन्होंने बोर्ड से माफी मांगते हुए इस सीजन से हटने का फैसला किया.

🚨 News 🚨 Kuldip Yadav and Richard Gleeson named injury replacements for Khaleel Ahmed and Nuwan Thushara. More Details 🔽 | #TATAIPL | @ChennaiIPL | @RCBTweetshttps://t.co/WLoqIp6oVa — IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2026

कौन हैं कुलदीप यादव और रिचर्ड ग्लीसन?

कुलदीप यादव (CSK): खलील अहमद की जगह चेन्नई ने घरेलू मीडियम पेसर कुलदीप यादव को 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है. कुलदीप ने 2021 में राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया था. हालांकि उनके पास केवल 3 मैचों का अनुभव है, लेकिन धोनी की कप्तानी वाली इस टीम को उम्मीद है कि कुलदीप अपनी सटीक गेंदबाजी से टीम के काम आएंगे.

रिचर्ड ग्लीसन (RCB): बेंगलुरु ने अनुभव पर दांव खेलते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रिचर्ड ग्लीसन को 1.6 करोड़ रुपये में साइन किया है. ग्लीसन के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (6 टी20, 9 विकेट) के साथ-साथ आईपीएल का भी अनुभव है. दिलचस्प बात यह है कि वह 2024 और 2025 के सीजन में चेन्नई और मुंबई जैसी बड़ी टीमों का हिस्सा रह चुके हैं.