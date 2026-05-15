Home > खेल > Shardul Thakur on Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या कहेंगे मुंबई इंडियंस को अलविदा? शार्दुल ठाकुर ने दिया जवाब; सुन फैंस भी रह गए दंग

Shardul Thakur on Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या कहेंगे मुंबई इंडियंस को अलविदा? शार्दुल ठाकुर ने दिया जवाब; सुन फैंस भी रह गए दंग

Shardul Thakur on Hardik Pandya: IPL 2026 के बीच हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस से बाहर होने के अफवाहें अब तेज होने लगी हैं. पिछले कुछ मैचों से कप्तान हार्दिक पांड्या टीम से बाहर नजर आ रहे हैं. जिसके बाद खबरें हैं कि वह मुंबई इंडियंस छोड़ सकते हैं. वहीं अब इस मामले पर शार्दुल ठाकुर ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है.

By: Preeti Rajput | Published: May 15, 2026 11:41:52 AM IST

हार्दिक को लेकर क्या बोले शार्दुल ठाकुर?
हार्दिक को लेकर क्या बोले शार्दुल ठाकुर?


Shardul Thakur on Hardik Pandya: IPL 2026 में  मुंबई इंडियंस पूरी तरह से प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है. इस बीच कप्तान हार्दिक पांड्या के टीम से बाहर होने की चर्चा भी तेज हो गई हैं. हार्दिक पिछले कुछ मैचों से प्लेइंग 11 से बाहर चल रहे हैं. यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि इस पूरे सीजन हार्दिक का निजी प्रदर्शन काफी खराब रहा है. जिसके बाद लोग कयास लगाने लगे हैं कि हार्दिक को अब मुंबई से बाहर कर दिया जाएगा. सोशल मीडिया पर ये अफवाहें तेज हो गई हैं. वहीं इस बीच PBKS vs MI मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के स्टार गेंदबाद शार्दुल ठाकुर ने इन अफवाहों पर हैरान कर देने वाला बयान दिया. 

हार्दिक को लेकर क्या बोले शार्दुल ठाकुर? 

मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ‘सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं. कुछ सच हैं और कुछ झूठ. लेकिन आखिर में फैसला टीम मैनेजमेंट ही करता है.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘अगर हम खास तौर पर हार्दिक पांड्या की बात करें, तो उन्हें चोट लगी थी और वह टीम के साथ सफ़र नहीं कर पाए थे. वह रायपुर गए थे, लेकिन वहां खेल नहीं पाए.’ उन्होंने कहा कि ‘अब वह मुंबई में ट्रेनिंग कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि वह कोलकाता में वापसी करेंगे और मैच खेलेंगे.’

You Might Be Interested In

किस हीरोइन की मां से आलिया ने इयररिंग्स लिया उधार, कांस फिल्म फेस्टिवल के बीच क्यों हो रही चर्चा?

अकेले प्रैक्टिस कर रहे हार्दिक पांड्या 

हार्दिक पांड्या ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी. उस वीडियो में वह अकेले ही प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं. बता दें कि, इस समय हार्दिक कमर की समस्या से जूझ रहे हैं. इसी वजह से वह फिलहाल मुंबई में रहकर रिकवरी कर रहे हैं. ऐसा लग रहा था कि वह PBKS के खिलाफ मैच में नजर आएंगे, हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. हार्दिक पांड्या और सुर्यकुमार यादव की गैरमौजूदगी में जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है. PBKS के साथ मुकाबले में MI की टीम ने 201 रनों का आंकडा 6 विकेट से जीत लिया. 

Mandana Karimi Husband: कौन हैं मंदाना करीमी के पूर्व पति? क्यों लिया था एक्ट्रेस ने तलाक, क्या है पेशा और नेट वर्थ

Tags: HARDIK PANDYAShardul Thakur
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुलजार की प्यार भरी शायरी

May 14, 2026

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2

May 14, 2026

किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?

May 14, 2026

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026
Shardul Thakur on Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या कहेंगे मुंबई इंडियंस को अलविदा? शार्दुल ठाकुर ने दिया जवाब; सुन फैंस भी रह गए दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shardul Thakur on Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या कहेंगे मुंबई इंडियंस को अलविदा? शार्दुल ठाकुर ने दिया जवाब; सुन फैंस भी रह गए दंग
Shardul Thakur on Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या कहेंगे मुंबई इंडियंस को अलविदा? शार्दुल ठाकुर ने दिया जवाब; सुन फैंस भी रह गए दंग
Shardul Thakur on Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या कहेंगे मुंबई इंडियंस को अलविदा? शार्दुल ठाकुर ने दिया जवाब; सुन फैंस भी रह गए दंग
Shardul Thakur on Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या कहेंगे मुंबई इंडियंस को अलविदा? शार्दुल ठाकुर ने दिया जवाब; सुन फैंस भी रह गए दंग