Shardul Thakur on Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या कहेंगे मुंबई इंडियंस को अलविदा? शार्दुल ठाकुर ने दिया जवाब; सुन फैंस भी रह गए दंग

Shardul Thakur on Hardik Pandya: IPL 2026 में मुंबई इंडियंस पूरी तरह से प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है. इस बीच कप्तान हार्दिक पांड्या के टीम से बाहर होने की चर्चा भी तेज हो गई हैं. हार्दिक पिछले कुछ मैचों से प्लेइंग 11 से बाहर चल रहे हैं. यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि इस पूरे सीजन हार्दिक का निजी प्रदर्शन काफी खराब रहा है. जिसके बाद लोग कयास लगाने लगे हैं कि हार्दिक को अब मुंबई से बाहर कर दिया जाएगा. सोशल मीडिया पर ये अफवाहें तेज हो गई हैं. वहीं इस बीच PBKS vs MI मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के स्टार गेंदबाद शार्दुल ठाकुर ने इन अफवाहों पर हैरान कर देने वाला बयान दिया.

हार्दिक को लेकर क्या बोले शार्दुल ठाकुर?

मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ‘सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं. कुछ सच हैं और कुछ झूठ. लेकिन आखिर में फैसला टीम मैनेजमेंट ही करता है.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘अगर हम खास तौर पर हार्दिक पांड्या की बात करें, तो उन्हें चोट लगी थी और वह टीम के साथ सफ़र नहीं कर पाए थे. वह रायपुर गए थे, लेकिन वहां खेल नहीं पाए.’ उन्होंने कहा कि ‘अब वह मुंबई में ट्रेनिंग कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि वह कोलकाता में वापसी करेंगे और मैच खेलेंगे.’

🚨 SHARDUL THAKUR SAID ABOUT HARDIK PANDYA TRADE RUMOURS 🚨 Shardul Thakur said 🗣️, “There is a lot of chatter on social media. Some are true and some are false. But only the team management decides in the end. If we talk specifically about Hardik Pandya, he had an injury and… pic.twitter.com/HdvFFBc60C — Cricket Central (@CricketCentrl) May 14, 2026

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अकेले प्रैक्टिस कर रहे हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी. उस वीडियो में वह अकेले ही प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं. बता दें कि, इस समय हार्दिक कमर की समस्या से जूझ रहे हैं. इसी वजह से वह फिलहाल मुंबई में रहकर रिकवरी कर रहे हैं. ऐसा लग रहा था कि वह PBKS के खिलाफ मैच में नजर आएंगे, हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. हार्दिक पांड्या और सुर्यकुमार यादव की गैरमौजूदगी में जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है. PBKS के साथ मुकाबले में MI की टीम ने 201 रनों का आंकडा 6 विकेट से जीत लिया.

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