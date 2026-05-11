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हार्दिक पांड्या ने छोड़ा MI का साथ? फॉलो-अनफॉलो के ड्रामे से उठे सवाल, क्या है सच्चाई?

Hardik Pandya Unfollow MI: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया था. इसके बाद उनके मुंबई से अलग होने की अफवाहें सामने आने लगीं. हालांकि हार्दिक ने कुछ ही समय बाद मुंबई को फिर से फॉलो कर लिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 11, 2026 12:11:23 PM IST

IPL 2026 के बीच हार्दिक पांड्या ने छोड़ा MI को किया अनफॉलो.
IPL 2026 के बीच हार्दिक पांड्या ने छोड़ा MI को किया अनफॉलो.


Hardik Pandya Unfollow Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल, रविवार (10 मई) को मुंबई इंडियंस को आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मुंबई प्लेऑफ की रेस बाहर हो गई. इसी बीच देर रात सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या चर्चा का विषय बन गए, जबकि वे इस मैच में खेले भी नहीं थे. हार्दिक पांड्या फिटनेस के कारण पिछले 2 मैचों से नहीं खेल पाएं हैं. आरसीबी से हार के बाद हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को अनफॉलो कर दिया.

फैंस ने हार्दिक पांड्या की फॉलोइंग लिस्ट देखी, तो उसमें मुंबई इंडियंस का नाम नहीं दिख रहा था. साथ ही उनके अकाउंट पर को फॉलोइंग भी कम हो गई थी. ऐसे में थोड़ी ही देर में इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए. इंटरनेट पर दावा किया जाने लगा कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से अलग हो रहे हैं. जानें इस दावे की सच्चाई…

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क्या हार्दिक ने छोड़ा मुंबई का साथ?

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे. इंटरनेट पर अलग-अलग कयास लगाए जाने लगे, जिसमें कहा गया कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस से जुड़े कंटेंट हटा दिए हैं और अनफॉलो भी कर दिया है. इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने भी मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है. ऐसे में हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच तनाव की अफवाहें तेज हो गईं. हालांकि यह मामला ज्यादा देर तक नहीं चला. रात में पता चला कि हार्दिक पांड्या फिर से मुंबई इंडियंस को फॉलो कर रहे हैं. अब फैंस के मन में यह सवाल है कि क्या यह किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ है या फिर हार्दिक पांड्या ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी.

हार्दिक की वापसी नहीं रही यादगार

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या साल 2024 में रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस के कप्तान बने थे. उन्होंने 2 सालों बाद मुंबई में वापसी की थी. उसके बाद से आईपीएल में हार्दिक की कप्तानी को लेकर विवाद जारी है. पहले सीजन में हार्दिक पांड्या को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. मैदान पर हार्दिक के सभी फैसलों को लेकर अक्सर बहस होने लगी. साथ ही मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन भी खराब हो गया. आईपीएल 2026 में भी मुंबई इंडियंस बुरे दौर से गुजर रही है. साथ ही हार्दिक पांड्या का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है.

हार्दिक ने 2 मई को खेला था आखिरी मैच

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने IPL 2026 में 2 मई को आखिरी मैच खेला था. इसके बाद अगले मैच में वह बाहर हो गए. उनकी जगह सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी संभाली. फ्रेंचाइजी की ओर से कहा गया कि हार्दिक पांड्या चोट के कारण मैच नहीं खेल पाए. हार्दिक पांड्या पिछले 2 मैच से बाहर चल रहे हैं. यहां तक कि आरसीबी के खिलाफ मुंबई के मैच में वह स्टेडियम में भी नहीं दिखाई दिए. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ने वाले हैं. हालांकि हार्दिक पांड्या की ओर से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है.

Tags: HARDIK PANDYAIPL 2026mumbai indians
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