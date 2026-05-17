पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए IPL 2026 में होने वाला है बड़ा बदलाव? सिर्फ हवाई यात्रा में ही जल रहा लाखों लीटर फ्यूल

IPL 2026 28 मार्च को शुरू हुआ था. तब से, टीमों ने शायद हवाई और सड़क के रास्ते लाखों किलोमीटर का सफर किया होगा. टीमों के शेड्यूल और अलग-अलग शहरों में होने वाले मैचों को देखते हुए, यह सफर जायज़ है. हालांकि, अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण मौजूदा हालात बदल गए हैं, और IPL के दौरान हवाई सफर से भारत सरकार पर और दबाव पड़ सकता है. इसी मामले को देखते हुए, दिल्ली और देश के व्यापारियों और उद्यमियों के टॉप संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को एक लेटर लिखकर मांग की है कि हवाई सफर को कम करते हुए, बाकी IPL मैचों के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाए.

बृजेश गोयल ने खेल मंत्री से मांग की कि मैच बिना दर्शकों के सीमित मैदानों पर कराए जाएं. उन्होंने कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान भी, ऑर्गनाइज़र ने कम मैदानों पर IPL का सफल आयोजन किया. उन्होंने कहा कि औसतन, एक मैच में लगभग 50,000 दर्शक आते हैं, जिसमें हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल खर्च होता है. इसलिए, बिना दर्शकों के IPL कराने से इतना फ्यूल भी बच सकता है.

IPL टीमें अपनी हवाई यात्रा में कितना फ्यूल इस्तेमाल कर रही हैं?

CTI के मुताबिक, IPL टीमें आमतौर पर बोइंग 737 या एयरबस A320 जैसे चार्टर्ड एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती हैं, जो हर घंटे औसतन 2,400 से 3,000 लीटर फ्यूल खर्च करते हैं. इस तरह, अगर कोई फ्लाइट लगभग दो घंटे की होती है, तो अनुमानित खपत लगभग 5,000 से 6,000 लीटर एविएशन फ्यूल (ATF) है. उन्होंने कहा कि अगर एयरक्राफ्ट बड़ा है या ज़्यादा दूरी के लिए ज़्यादा वज़न ले जाता है, तो यह आंकड़ा 7,000 से 8,000 लीटर तक जा सकता है. इस फ्यूल की खपत को टीमों के लगभग 10 हवाई यात्रा समय से गुणा करने पर, यह कहा जा सकता है कि हर टीम लगभग 50,000 से 70,000 लीटर एविएशन फ्यूल खर्च कर रही है.

पेट्रोल-डीज़ल बचाने की मांग

जहां प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर हर सरकारी डिपार्टमेंट, नेता, अधिकारी और आम नागरिक फिजूलखर्ची से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं IPL ही एकमात्र ऐसा इवेंट है जो इस मुश्किल समय में किसी भी संकट से अछूता दिख रहा है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि समय की मांग है कि IPL के बचे हुए मैचों को रीशेड्यूल किया जाए और उन्हें बिना दर्शकों के सीमित मैदानों पर कराया जाए, जिससे लाखों लीटर फ्यूल, पेट्रोल और डीजल की बचत होगी और देश पर बोझ कम होगा.