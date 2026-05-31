IPL फाइनल में आज तक सिर्फ 2 बल्लेबाज ही कर पाए हैं ये कमाल, क्या RCB vs GT मैच में बनेगा नया इतिहास?

IPL 2026 का फ़ाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना तय है. फ़ाइनल जैसे मैच की खासियत होती है उसमें पैदा होने वाले भारी दबाव वाले हालात ऐसे पल जब इतिहास रचा जाता है. अक्सर, टीमें 200 से ज़्यादा का स्कोर बनाती दिखती हैं, जिससे फ़ाइनल एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला बन जाता है; वहीं, कई बार कोई टीम बहुत कम स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाती है. दिलचस्प बात यह है कि IPL फ़ाइनल के इतिहास में अब तक सिर्फ़ दो बल्लेबाज़, शेन वॉटसन और ऋद्धिमान साहा ही शतक लगा पाए हैं.

IPL फ़ाइनल में टीम का सबसे ज़्यादा स्कोर

IPL फ़ाइनल के इतिहास में टीम का सबसे ज़्यादा स्कोर गुजरात टाइटन्स ने 2023 में बनाया था, जब उन्होंने कुल 214 रन बनाए थे. हालाँकि, इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद टीम जीत हासिल नहीं कर पाई. CSK ने DLS मेथड से 5 विकेट से मैच जीतकर अपना पाँचवाँ IPL ख़िताब जीता.

IPL फ़ाइनल में दर्ज किए गए टीम के सबसे ज़्यादा स्कोर

गुजरात टाइटन्स: 214/4 (बनाम CSK) – 2023

सनराइज़र्स हैदराबाद: 208/7 (बनाम KKR) – 2024

चेन्नई सुपर किंग्स: 205/5 (बनाम GT) – 2023

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: 190/9 (बनाम PBKS) – 2025

पंजाब किंग्स: 199/4 (बनाम KKR) – 2014

IPL फ़ाइनल के इतिहास में जीत का सबसे बड़ा अंतर

IPL फ़ाइनल के इतिहास में जीत का सबसे बड़ा अंतर (रनों के लिहाज़ से) CSK ने 2011 में बनाया था, जब चेन्नई ने RCB को 58 रनों से हराया था. वहीं, विकेटों के लिहाज़ से, IPL फ़ाइनल के इतिहास में जीत का सबसे बड़ा अंतर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 में बनाया था, जब KKR ने SRH को 8 विकेट से हराया था.

IPL फ़ाइनल में जीत का अंतर (2008–2025)

राजस्थान रॉयल्स 3 विकेट से जीता-2008

डेक्कन चार्जर्स 6 रन से जीता-2009

चेन्नई सुपर किंग्स 22 रन से जीता- 2010

चेन्नई सुपर किंग्स 58 रन से जीता-2011

कोलकाता नाइट राइडर्स 5 विकेट से जीता – 2012

मुंबई इंडियंस 23 रन से जीता – 2013

कोलकाता नाइट राइडर्स 3 विकेट से जीता – 2014

मुंबई इंडियंस 41 रन से जीता – 2015

सनराइजर्स हैदराबाद 8 रन से जीता – 2016

मुंबई इंडियंस 1 रन से जीता – 2017

चेन्नई सुपर किंग्स 8 विकेट से जीता – 2018

मुंबई इंडियंस 1 रन से जीता – 2019

मुंबई इंडियंस 5 विकेट से जीता – 2020

चेन्नई सुपर किंग्स 27 रन से जीता – 2021

गुजरात टाइटन्स 7 विकेट से जीता – 2022

चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट से जीता (DLS) – 2023

कोलकाता नाइट राइडर्स 8 विकेट से जीता – 2024

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 रन से जीता – 2025

IPL फ़ाइनल में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर

IPL फ़ाइनल के इतिहास में, शेन वॉटसन ने 2018 में CSK की ओर से खेलते हुए SRH के ख़िलाफ़ 117 रनों की नाबाद पारी खेली थी. यह पारी IPL फ़ाइनल में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर है. उनके अलावा, ऋद्धिमान साहा ने 2014 में किंग्स XI पंजाब की ओर से खेलते हुए 115 रनों की नाबाद पारी खेली थी.